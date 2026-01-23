Gagic och Stahre matchvinnare hemma mot Mariestad

Seger för Halmstad med 2–1 mot Mariestad

Halmstads åttonde seger på de senaste nio matcherna

Victor Gagic matchvinnare för Halmstad

En resultatmässigt jämn match slutade till slut med seger för Halmstad som vann matchen hemma mot Mariestad i hockeyettan södra på fredagen. 2–1 (0–1, 2–0, 0–0) slutade matchen.

Segern var Halmstads åttonde på de senaste nio matcherna, och femte raka segern på hemmaplan.

Halmstad–Mariestad – mål för mål

Mariestad tog ledningen efter 13.19 genom Max Wennlund på pass av Jeremias Lindewall och Karl Umegård.

Efter 6.47 i andra perioden slog Otto Stahre till på pass av Tim Bothén och Martin Pärna och kvitterade för Halmstad. Victor Gagic gjorde dessutom 2–1 efter 19.03 framspelad av Tim Bothén och Melker Iversen. Därmed hade laget vänt matchen.

I tredje perioden höll Halmstad i sin 2–1-ledning och vann.

Halmstad stannar därmed på femte plats och Mariestad på åttonde plats i tabellen.

När lagen senast möttes vann Halmstad med 2–1.

I nästa match möter Halmstad Vita Hästen borta på söndag 25 januari 16.00. Mariestad möter Grästorps IK onsdag 28 januari 19.00 hemma.

Halmstad–Mariestad 2–1 (0–1, 2–0, 0–0)

Hockeyettan södra, Halmstad Arena

Första perioden: 0–1 (13.19) Max Wennlund (Jeremias Lindewall, Karl Umegård).

Andra perioden: 1–1 (26.47) Otto Stahre (Tim Bothén, Martin Pärna), 2–1 (39.03) Victor Gagic (Tim Bothén, Melker Iversen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Halmstad: 4-0-1

Mariestad: 3-0-2

Nästa match:

Halmstad: HC Vita Hästen, borta, 25 januari 16.00

Mariestad: Grästorps IK, hemma, 28 januari 19.00