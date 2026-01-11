Gabriel Melin tremålskytt i Norrtäljes seger mot Enköping

Norrtälje vann med 4–1 mot Enköping

Gabriel Melin gjorde tre mål för Norrtälje

Andra raka segern för Norrtälje

Gabriel Melin stod för ett hattrick när Norrtälje besegrade Enköping på hemmaplan med 4–1 (2–0, 2–1, 0–0) i hockeyettan norra.

Norrtälje tog ledningen efter 13.09 genom Gabriel Melin efter förarbete från Elvin Håkansson och Oliver Ödman-Hadzinikolic. Efter 17.49 gjorde laget 2–0 när Gabriel Melin återigen fick träff på pass av Linus Sjölund och Oliver Ödman-Hadzinikolic.

Felix Lövgren reducerade för Enköping tidigt i andra perioden efter pass från Gustav Eriksson och Tim Almgren. Efter 17.11 i andra perioden nätade Theodor Forsström på pass av Carl Lorentzon och Rasmus Blomqvist och gjorde 3–1. Gabriel Melin gjorde dessutom 4–1 efter 17.43 framspelad av Calle Dahlin och Olle Fagerström.

Tredje perioden blev mållös och Norrtälje höll i sin 4–1-ledning och vann.

Det här betyder att Norrtälje nu ligger på tolfte plats i tabellen och Enköping är på 13:e plats.

Nästa motstånd för Norrtälje är Bodens HF. Lagen möts torsdag 15 januari 19.00 i Roslagens Sparbank Arena. Enköping tar sig an Lindlöven borta onsdag 14 januari 19.00.

Norrtälje–Enköping 4–1 (2–0, 2–1, 0–0)

Hockeyettan norra, Roslagens Sparbank Arena

Första perioden: 1–0 (13.09) Gabriel Melin (Elvin Håkansson, Oliver Ödman-Hadzinikolic), 2–0 (17.49) Gabriel Melin (Linus Sjölund, Oliver Ödman-Hadzinikolic).

Andra perioden: 2–1 (20.36) Felix Lövgren (Gustav Eriksson, Tim Almgren), 3–1 (37.11) Theodor Forsström (Carl Lorentzon, Rasmus Blomqvist), 4–1 (37.43) Gabriel Melin (Calle Dahlin, Olle Fagerström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Norrtälje: 2-0-3

Enköping: 2-0-3

Nästa match:

Norrtälje: Bodens HF, hemma, 15 januari 19.00

Enköping: Lindlövens IF, borta, 14 januari 19.00