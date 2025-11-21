Fyra raka segrar för Viggbyholm – efter 4–1 mot Vallentuna

Seger för Viggbyholm med 4–1 mot Vallentuna

Viggbyholms femte seger på de senaste sex matcherna

David Vargö matchvinnare för Viggbyholm

Viggbyholm och Vallentuna har två helt olika formkurvor. Viggbyholm vann fredagens möte i Hägernäs Ishall och har därmed fyra raka segrar i U18 allettan östra herr. Bortalaget Vallentuna däremot har åtta raka förluster. Matchen slutade 4–1 (1–0, 1–1, 2–0).

Viggbyholms huvudtränare Danne Nilsson tyckte till om matchen:

– Stolt över insatsen, killarna ger allt för varandra och står upp för varandra idag på ett fantastiskt bra sätt!

Vinsten mot Vallentuna innebär att Viggbyholm har sju segrar i rad på hemmaplan.

Viggbyholm–Vallentuna – mål för mål

Anton Roos Olsen gjorde 1–0 till Viggbyholm efter 5.04 efter pass från Edgars Apinis.

Efter 13.32 i andra perioden slog David Vargö till framspelad av Arvis Kulbergs och Elias Cacko och gjorde 2–0.

Vallentunas Levi Sjöström gjorde 2–1 efter 19.18 på pass av Viggo Ahlqvist.

Anton Roos Olsen stod för målet när Viggbyholm ökade ledningen till 3–1 med 44 sekunder kvar att spela på passning från Oliver Zetterlund och Theo Funck.

Laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med 13 sekunder kvar att spela återigen genom David Vargö efter förarbete från Elias Cacko.

För Viggbyholm gör resultatet att man nu ligger på tredje plats i tabellen medan Vallentuna är på tionde plats. Så sent som den 25 oktober låg Vallentuna på sjätte plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Viggbyholms IK med 2–0.

Söndag 23 november möter Viggbyholm Enköping borta 16.40 och Vallentuna möter Wings Arlanda borta 15.40.

Viggbyholm–Vallentuna 4–1 (1–0, 1–1, 2–0)

U18 allettan östra herr, Hägernäs Ishall

Första perioden: 1–0 (5.04) Anton Roos Olsen (Edgars Apinis).

Andra perioden: 2–0 (33.32) David Vargö (Arvis Kulbergs, Elias Cacko), 2–1 (39.18) Levi Sjöström (Viggo Ahlqvist).

Tredje perioden: 3–1 (59.16) Anton Roos Olsen (Oliver Zetterlund, Theo Funck), 4–1 (59.47) David Vargö (Elias Cacko).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Viggbyholm: 4-0-1

Vallentuna: 0-0-5

Nästa match:

Viggbyholm: Enköpings SK HK, borta, 23 november

Vallentuna: Wings HC Arlanda, borta, 23 november