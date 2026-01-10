Fyra raka segrar för Varberg – efter 4–3 mot Järnbrotts HK

Varberg och Järnbrotts HK har två helt olika formkurvor. Varberg vann lördagens möte i Slottsskogens ishall och har därmed fyra raka segrar i U20 Div 1 A syd vår herr. Hemmalaget Järnbrotts HK däremot har fyra raka förluster. Matchen slutade 3–4 (1–1, 2–1, 0–1, 0–1) efter förlängning.

Theodor Koch stod för Varbergs avgörande mål efter bara 37 sekunder i förlängningen.

Järnbrotts HK–Varberg – mål för mål

Varberg tog ledningen efter 9.19 genom Oscar Halling efter pass från Milo Svensson och Zebastian Martinsson. Efter 16.18 kvitterade Järnbrotts HK när Philip Falk fick träff på pass av Elliot Islander och Hugo Brusehed.

Efter 2.46 i andra perioden gjorde Järnbrotts HK 2–1 genom Maximilian Krantz Högström.

Varberg kvitterade till 2–2 genom Kim Qvist tidigt i perioden av perioden.

Järnbrotts HK gjorde 3–2 genom Philip Falk som gjorde sitt andra mål efter 15.02.

12.28 in i tredje perioden fick William Lax utdelning framspelad av Viggo Abrahamsson och kvitterade.

I förlängningen tog det 37 sekunder innan Varberg också avgjorde till 4–3. Stor matchhjälte blev Theodor Koch.

Järnbrotts HK har nu en poäng efter fyra spelade matcher medan Varberg har elva poäng efter fem matcher.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Varberg HK vunnit.

Tisdag 13 januari spelar Järnbrotts HK borta mot Hovås 20.00 och Varberg mot Lerum borta 19.30 i Vättlehallen.

Järnbrotts HK–Varberg 3–4 (1–1, 2–1, 0–1, 0–1)

U20 Div 1 A syd vår herr, Slottsskogens ishall

Första perioden: 0–1 (9.19) Oscar Halling (Milo Svensson, Zebastian Martinsson), 1–1 (16.18) Philip Falk (Elliot Islander, Hugo Brusehed).

Andra perioden: 2–1 (22.46) Maximilian Krantz Högström (Lucas Andreasson), 2–2 (23.36) Kim Qvist (Zebastian Martinsson), 3–2 (35.02) Philip Falk (Lucas Andreasson).

Tredje perioden: 3–3 (52.28) William Lax (Viggo Abrahamsson).

Förlängning: 3–4 (60.37) Theodor Koch.

Nästa match:

Järnbrotts HK: Hovås HC, borta, 13 januari 20.00

Varberg: Lerums BK, borta, 13 januari 19.30