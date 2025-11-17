Fyra raka segrar för Tyresö Hanviken J20 – efter 12–1 mot Vallentuna

Tyresö Hanviken J20 segrade – 12–1 mot Vallentuna

Tyresö Hanviken J20:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Frank Karlunden tremålsskytt för Tyresö Hanviken J20

Tyresö Hanviken J20 och Vallentuna har två helt olika formkurvor. Tyresö Hanviken J20 vann måndagens möte i Tyresö Ishall och har därmed fyra raka segrar i U20 region öst herr. Bortalaget Vallentuna däremot har tio raka förluster. Matchen slutade 12–1 (1–1, 5–0, 6–0).

Frank Karlunden gjorde tre mål för Tyresö Hanviken J20

Tyresö Hanviken J20 började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 3.36 slog Frank Karlunden till assisterad av William Due-Boje och Kevin Eklund.

Vallentuna kvitterade till 1–1 efter 10.58 när Tarik Mahmutovic hittade rätt på straff. I andra perioden var det Tyresö Hanviken J20 som var vassast och gick från 1–1 till 6–1 tack vare sex raka mål (! ), mål av Frank Karlunden, Liam Norman, Albin Carlsson, Kevin Eklund och Liam Schenk. Tyresö Hanviken J20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 12–1. Målen i sista perioden gjordes av Arvid Blom, Anton Skoogh, Albin Carlsson, Gustaf Bredin, Edvin Hurtig och Frank Karlunden.

Tyresö Hanviken J20:s Gustaf Bredin stod för ett mål och tre assists, Frank Karlunden gjorde tre mål och ett målgivande pass, Albin Carlsson gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och William Due-Boje hade tre assists.

Med en omgång kvar är Tyresö Hanviken J20 på tredje plats i tabellen medan Vallentuna är på tionde plats.

När lagen möttes senast vann Tyresö Hanviken Hockey med 11–4.

På lördag 22 november 16.00 spelar Tyresö Hanviken J20 borta mot Flemingsberg och Vallentuna hemma mot Sollentuna.

Tyresö Hanviken J20–Vallentuna 12–1 (1–1, 5–0, 6–0)

U20 region öst herr, Tyresö Ishall

Första perioden: 1–0 (3.36) Frank Karlunden (William Due-Boje, Kevin Eklund), 1–1 (10.58) Tarik Mahmutovic.

Andra perioden: 2–1 (21.17) Frank Karlunden (Lukas Grzymek, Tim Rillver), 3–1 (23.50) Liam Norman (Aron Ahnlund), 4–1 (29.48) Albin Carlsson (Gustaf Bredin), 5–1 (35.46) Kevin Eklund (Lukas Grzymek, Aron Ahnlund), 6–1 (36.42) Liam Schenk (Anton Skoogh, Frank Karlunden).

Tredje perioden: 7–1 (43.50) Anton Skoogh (William Due-Boje, Edvin Hurtig), 8–1 (45.26) Albin Carlsson (Gustaf Bredin, Liam Schenk), 9–1 (48.07) Gustaf Bredin (Albin Englund, Albin Carlsson), 10–1 (54.14) Arvid Blom (Tim Rillver), 11–1 (56.12) Frank Karlunden, 12–1 (59.21) Edvin Hurtig (Gustaf Bredin, William Due-Boje).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyresö Hanviken J20: 4-1-0

Vallentuna: 0-0-5

Nästa match:

Tyresö Hanviken J20: Flemingsbergs IK, borta, 22 november

Vallentuna: Sollentuna HC, hemma, 22 november