Fyra raka segrar för Haninge Anchors HC U18 – efter 3–0 mot FOC Farsta IF

Haninge Anchors HC U18 och FOC Farsta IF har två helt olika formkurvor. Haninge Anchors HC U18 vann söndagens möte i Farsta Ishall och har därmed fyra raka segrar i U18 Div 1 östra B herr. Hemmalaget FOC Farsta IF däremot har fyra raka förluster. Matchen slutade 0–3 (0–2, 0–0, 0–1).

Haninge Anchors HC U18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Till slut kom också 0–3 genom Noel Wixtröm assisterad av Miles Mahlberg och Alexander Malm efter 14.02 i tredje perioden.

FOC Farsta IF har nu en poäng efter fyra spelade matcher medan Haninge Anchors HC U18 har tolv poäng efter fem matcher.

Lagen spelar mot varandra igen den 7 december i Torvalla Ishall.

FOC Farsta IF tar sig an Älta IF i nästa match hemma fredag 7 november 20.00. Haninge Anchors HC U18 möter Saltsjöbadens IF U18 hemma onsdag 5 november 19.40.

FOC Farsta IF–Haninge Anchors HC U18 0–3 (0–2, 0–0, 0–1)

U18 Div 1 östra B herr, Farsta Ishall

Första perioden: 0–1 (4.13) Ludvig Laurin, 0–2 (12.46) Noel Wixtröm (Robin Horn, Algot Wikner).

Tredje perioden: 0–3 (54.02) Noel Wixtröm (Miles Mahlberg, Alexander Malm).

