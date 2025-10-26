Fyra raka segrar för Haninge Anchors HC U18 – efter 3–0 mot FOC Farsta IF
- Haninge Anchors HC U18 vann med 3–0 mot FOC Farsta IF
- Haninge Anchors HC U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Noel Wixtröm gjorde två mål för Haninge Anchors HC U18
Haninge Anchors HC U18 och FOC Farsta IF har två helt olika formkurvor. Haninge Anchors HC U18 vann söndagens möte i Farsta Ishall och har därmed fyra raka segrar i U18 Div 1 östra B herr. Hemmalaget FOC Farsta IF däremot har fyra raka förluster. Matchen slutade 0–3 (0–2, 0–0, 0–1).
Ludvig Laurin matchvinnare för Haninge Anchors HC U18
Haninge Anchors HC U18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2.
Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Till slut kom också 0–3 genom Noel Wixtröm assisterad av Miles Mahlberg och Alexander Malm efter 14.02 i tredje perioden.
FOC Farsta IF har nu en poäng efter fyra spelade matcher medan Haninge Anchors HC U18 har tolv poäng efter fem matcher.
Lagen spelar mot varandra igen den 7 december i Torvalla Ishall.
FOC Farsta IF tar sig an Älta IF i nästa match hemma fredag 7 november 20.00. Haninge Anchors HC U18 möter Saltsjöbadens IF U18 hemma onsdag 5 november 19.40.
FOC Farsta IF–Haninge Anchors HC U18 0–3 (0–2, 0–0, 0–1)
U18 Div 1 östra B herr, Farsta Ishall
Första perioden: 0–1 (4.13) Ludvig Laurin, 0–2 (12.46) Noel Wixtröm (Robin Horn, Algot Wikner).
Tredje perioden: 0–3 (54.02) Noel Wixtröm (Miles Mahlberg, Alexander Malm).
Nästa match:
FOC Farsta IF: Älta IF, hemma, 7 november
Haninge Anchors HC U18: Saltsjöbadens IF, hemma, 5 november
