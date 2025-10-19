Fyra raka segrar för BIK Karlskoga J18 – efter 6–2 mot Hällefors IK/Nora HC

BIK Karlskoga J18 segrade – 6–2 mot Hällefors IK/Nora HC

BIK Karlskoga J18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Joel Bervenståhl gjorde tre mål för BIK Karlskoga J18

BIK Karlskoga J18 och Hällefors IK/Nora HC har två helt olika formkurvor. BIK Karlskoga J18 vann söndagens möte i Nobelhallen och har därmed fyra raka segrar i U18 division 1 västra C herr. Bortalaget Hällefors IK/Nora HC däremot har fyra raka förluster. Matchen slutade 6–2 (2–0, 3–1, 1–1).

Rasmus Lundgren bakom BIK Karlskoga J18:s avgörande

BIK Karlskoga J18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. BIK Karlskoga J18 stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 2–0 till 5–0 på bara 6.27.

Hällefors IK/Nora HC reducerade dock till 5–1 genom Benjamin Lindberg med 2.02 kvar att spela av perioden. BIK Karlskoga J18 ökade ledningen till 6–1, på nytt genom Joel Bervenståhl efter 7.14 i tredje perioden.

Anton Thiery Wase reducerade förvisso men närmare än 6–2 kom inte Hällefors IK/Nora HC. BIK Karlskoga J18 tog därmed en stabil seger.

Den 30 november spelar lagen mot varandra på nytt, i MerEl Arena.

I nästa match möter BIK Karlskoga J18 Örebro HUF 1 borta och Hällefors IK/Nora HC möter IFK Arboga J18 hemma. Båda matcherna spelas torsdag 23 oktober 19.30.

BIK Karlskoga J18–Hällefors IK/Nora HC 6–2 (2–0, 3–1, 1–1)

U18 division 1 västra C herr, Nobelhallen

Första perioden: 1–0 (1.15) Sebastian Ågren (Kim Book), 2–0 (14.50) Joel Bervenståhl.

Andra perioden: 3–0 (30.54) Rasmus Lundgren (Oliwer Borgshed, Kevin Karlsson), 4–0 (31.05) Joel Bervenståhl, 5–0 (37.21) Lucas Weman (Joel Bervenståhl), 5–1 (37.58) Benjamin Lindberg (Neo Törnkvist).

Tredje perioden: 6–1 (47.14) Joel Bervenståhl (Sebastian Ågren), 6–2 (53.30) Anton Thiery Wase.

Nästa match:

BIK Karlskoga J18: Örebro HUF:1, borta, 23 oktober

Hällefors IK/Nora HC: IFK Arboga, hemma, 23 oktober