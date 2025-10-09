Fyra mål av Oscar Ytterbring när Orsa slog Ore

Orsa vann med 6–2 mot Ore

Orsas Oscar Ytterbring fyramålsskytt

Vilmer Gräll matchvinnare för Orsa

Oscar Ytterbring stod för ett målkalas när Orsa besegrade Ore i U18 division 1 västra B herr med 6–2 (4–0, 0–0, 2–2). Hela fyra mål gjorde Oscar Ytterbring, synnerligen viktigt för Orsas trepoängare.

Det här var första segern för Orsa, efter förlust med 3–4 mot Borlänge Hockey 2 i premiären.

Orsa stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Orsa startade också tredje perioden vassast. Laget gick från 4–0 till 5–0. Men Ore svarade och gjorde 5–1.

Därefter var det dock Orsa som avgjorde. Laget gjorde 6–1 med sex minuter kvar att spela genom Oscar Ytterbring på pass av Emrik Olsson. Ore hann få in en reducering till och slutresultatet blev 6–2.

Den 13 november möts lagen återigen, då i Furudals Hockeycenter.

Söndag 12 oktober möter Orsa Falu 2 borta 11.45 och Ore möter Avesta hemma 12.00.

Orsa–Ore 6–2 (4–0, 0–0, 2–2)

U18 division 1 västra B herr, Orsa Ishall

Första perioden: 1–0 (6.37) Oscar Ytterbring (William Enlund, Elias Holmgren), 2–0 (8.29) Leon Tångring (John Jernberg, Max Johansson), 3–0 (9.23) Vilmer Gräll (Elias Holmgren), 4–0 (18.02) Oscar Ytterbring (Leon Tångring).

Tredje perioden: 5–0 (45.08) Oscar Ytterbring (John Jernberg), 5–1 (49.47) Jegors Rogolevs (Ludvig Sultan, Edward Sööt), 6–1 (54.57) Oscar Ytterbring (Emrik Olsson), 6–2 (58.14) Dzeiss Kulikovs.

Nästa match:

Orsa: Falu IF 2, borta, 12 oktober

Ore: Avesta BK, hemma, 12 oktober