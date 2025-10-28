Tre poäng för Helsingborg hemma mot Hanhals

Helsingborg-seger med 7–3 mot Hanhals

Milton Hållström tremålsskytt för Helsingborg

Linus Leandersson avgjorde för Helsingborg

Helsingborg vann mötet med Hanhals hemma med 7–3 (2–2, 4–1, 1–0) på tisdagen i U20 region syd herr.

Milton Hållström med tre mål för Helsingborg

Helsingborg tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt fyra minuter.

Hanhals reducerade och kvitterade till 2–2 genom Love Klaveskjöld och Lukas Blomgren Dahl. Helsingborg spelade bäst i andra perioden som laget vann klart och ställningen efter två perioder var 6–3.

8.37 in i tredje perioden nätade Helsingborgs Viktor Andersson på pass av Linus Leandersson och Joel Mårtensson och ökade ledningen. 7–3-målet blev matchens sista.

Helsingborgs Milton Hållström stod för tre mål och ett assist och Joel Mårtensson gjorde ett mål och tre målgivande passningar.

Lagen möts igen 9 december i Kungsbacka Ishall.

I nästa omgång har Helsingborg Karlskrona borta i NKT Arena, lördag 1 november 13.00. Hanhals spelar hemma mot Tingsryd J20 tisdag 4 november 19.30.

Helsingborg–Hanhals 7–3 (2–2, 4–1, 1–0)

U20 region syd herr, Olympiarinken

Första perioden: 1–0 (3.06) Milton Hållström (Joel Mårtensson), 2–0 (6.37) Isak Paerremand (Felix Unger, Milton Hållström), 2–1 (14.31) Love Klaveskjöld (Elton Hall, Jack Lansinger), 2–2 (19.41) Lukas Blomgren Dahl (Johan Henriksson).

Andra perioden: 3–2 (25.45) Milton Hållström (Zack Sjöö), 3–3 (26.35) William Pettersson (Johan Henriksson, Hugo Samuelsson), 4–3 (30.29) Linus Leandersson (Adrian Sonesson, Joel Mårtensson), 5–3 (31.20) Milton Hållström (Isak Paerremand), 6–3 (35.06) Joel Mårtensson (Felix Unger, Zack Sjöö).

Tredje perioden: 7–3 (48.37) Viktor Andersson (Linus Leandersson, Joel Mårtensson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Helsingborg: 3-1-1

Hanhals: 3-0-2

Nästa match:

Helsingborg: Karlskrona HK, borta, 1 november

Hanhals: Tingsryds AIF Utv, hemma, 4 november