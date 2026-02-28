Fyra mål av Elmer Lindholm när Clemensnäs HC U18 slog Sunderby SK U18

Elmer Lindholm stod för ett målkalas när Clemensnäs HC U18 besegrade Sunderby SK U18 i U18 division 1 norra A fortsättning herr med 7–3 (2–2, 4–1, 1–0). Hela fyra mål gjorde Elmer Lindholm, synnerligen viktigt för Clemensnäs HC U18:s trepoängare.

Sunderby SK U18 tog ledningen i första perioden genom Neo Karlsson.

Elmer Lindholm och Hugo Marklund gjorde att Clemensnäs HC U18 vände till underläget till ledning med 2–1.

Sunderby SK U18 kvitterade till 2–2 genom Jacob Forsström.

Clemensnäs HC U18 var vassast i andra perioden som laget vann klart och ställningen efter två perioder var 6–3.

3.50 in i tredje perioden fick Elmer Lindholm utdelning på nytt framspelad av Julius Höglund Renling och Emil Segerstedt och ökade ledningen. 7–3-målet blev matchens sista.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Sunderby SK div 1 vunnit.

Clemensnäs HC U18 tar sig an Brooklyn Tigers UHF U18 i nästa match borta måndag 2 mars 18.30. Sunderby SK U18 möter samma dag 19.30 Kalix U18 hemma.

Clemensnäs HC U18–Sunderby SK U18 7–3 (2–2, 4–1, 1–0)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Kopparhallen

Första perioden: 0–1 (11.22) Neo Karlsson (Neo Palmqvist, Emil Ekevind), 1–1 (11.39) Elmer Lindholm (Alvin Majanen, Liam Kemi), 2–1 (12.29) Hugo Marklund (Alvin Majanen), 2–2 (19.56) Jacob Forsström (William Lidhammar, Emil Höglund).

Andra perioden: 2–3 (22.45) Jacob Forsström, 3–3 (27.23) Wilmer Albertsson Söderlund (Elmer Lindholm, Emil Segerstedt), 4–3 (33.16) Elmer Lindholm (Emil Segerstedt, Alvin Majanen), 5–3 (37.04) Emil Isaksson (Lukas Nordlund, Wille Johansson), 6–3 (38.23) Elmer Lindholm (Wilmer Albertsson Söderlund, Felix Lundström).

Tredje perioden: 7–3 (43.50) Elmer Lindholm (Julius Höglund Renling, Emil Segerstedt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs HC U18: 2-0-3

Sunderby SK U18: 2-0-3

Nästa match:

Clemensnäs HC U18: Brooklyn Tigers UHF, borta, 2 mars 18.30

Sunderby SK U18: Kalix HC, hemma, 2 mars 19.30