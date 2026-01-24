Frölundas segerrad mot HV 71 intakt

Seger för Frölunda med 7–2 mot HV 71

Frölundas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Ted Burström avgjorde för Frölunda

Frölunda fortsätter att ha det lätt mot HV 71 i U18 Nationell södra herr. På lördagen vann Frölunda på nytt – den här gången med hela 7–2 (4–1, 1–0, 2–1) borta i Prolympiahallen. Det var Frölundas fjärde raka seger mot HV 71.

Segern var Frölundas sjunde på de senaste åtta matcherna.

HV 71–Frölunda – mål för mål

Frölunda var vassast i första perioden. Laget vann perioden klart med 4–1.

Efter 14.32 i andra perioden nätade Mio Belin på nytt på pass av Olle Zetterstedt och gjorde 1–5.

10.23 in i tredje perioden nätade HV 71:s Maximilliam Wistrand framspelad av Isak Alvudd och Axel Lundin och reducerade. Mer än så blev det dock inte för HV 71. 15.02 in i perioden satte Axel Järnstedt pucken framspelad av Felix Selindh och Oscar Grådahl och ökade ledningen. Efter 15.26 slog Ted Burström till återigen på pass av Knut Stenberg och Wilson Axelsson och ökade ledningen för Frölunda. Det fastställde slutresultatet till 2–7.

Frölundas Mio Belin stod för tre poäng, varav två mål.

Det här betyder att HV 71 ligger på sjunde plats i tabellen och att Frölunda leder serien. Noteras kan att HV 71 sedan den 17 januari har tappat fyra placeringar i tabellen.

Det här var fjärde mötet mellan HV 71 och Frölunda den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Frölunda vunnit.

Söndag 25 januari möter HV 71 Växjö hemma 12.45 och Frölunda möter Linköping HC U18 borta 15.30.

HV 71–Frölunda 2–7 (1–4, 0–1, 1–2)

U18 Nationell södra herr, Prolympiahallen

Första perioden: 0–1 (9.43) Mio Belin, 0–2 (11.07) Olle Zetterstedt (Knut Stenberg, Charlie Kalldin), 0–3 (12.42) Ted Burström (Wilson Axelsson, Mio Belin), 0–4 (13.50) Charlie Kalldin (Axel Järnstedt, Måns Köster), 1–4 (18.51) Emil Strålberg (Hugo Eriksson).

Andra perioden: 1–5 (34.32) Mio Belin (Olle Zetterstedt).

Tredje perioden: 2–5 (50.23) Maximilliam Wistrand (Isak Alvudd, Axel Lundin), 2–6 (55.02) Axel Järnstedt (Felix Selindh, Oscar Grådahl), 2–7 (55.26) Ted Burström (Knut Stenberg, Wilson Axelsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 3-0-2

Frölunda: 4-0-1

Nästa match:

HV 71: Växjö Lakers HC, hemma, 25 januari 12.45

Frölunda: Linköping HC, borta, 25 januari 15.30