Frölundas fina svit håller i sig efter 6–2 mot Växjö

Frölunda vann med 6–2 mot Växjö

Frölundas femte seger på de senaste fem matcherna

Liam Elofsson gjorde två mål för Frölunda

Frölunda och Växjö möttes på lördagen i Frölundaborg. Frölunda hade fyra vinster i rad i U20 nationell södra inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 6–2 (3–2, 0–0, 3–0).

Hjalmar Cilthe blev matchvinnare

I första perioden var det Frölunda som dominerade. Laget vann perioden med 3–2.

Andra perioden blev mållös. Även i tredje perioden var Frölunda starkast och gick från 3–2 till 6–2 genom två mål av Liam Elofsson och ett mål av Måns Toresson och avgjorde matchen.

Frölunda har 14 poäng och Växjö har sex poäng efter fem omgångar.

Frölunda tar sig an SSK J20 i nästa match hemma lördag 4 oktober 16.30. Växjö möter samma dag 14.00 VIK Hockey J20 hemma.

Frölunda–Växjö 6–2 (3–2, 0–0, 3–0)

U20 nationell södra, Frölundaborg

Första perioden: 0–1 (1.45) Albin Laksonen (Kevin Israelsson), 1–1 (9.34) Emil Carlén (Ville Oksanen), 2–1 (9.54) Axel Järnstedt (Viktor Olihn, Hugo Laring), 2–2 (10.16) Melker Hof (Max Isaksson), 3–2 (13.46) Hjalmar Cilthe (Axel Bröngel-Larsson, Hugo Lundberg).

Tredje perioden: 4–2 (46.27) Liam Elofsson (Bosse Meijer, Zigge Bratt), 5–2 (53.57) Måns Toresson, 6–2 (56.47) Liam Elofsson (Axel Bröngel-Larsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 5-0-0

Växjö: 2-0-3

Nästa match:

Frölunda: Södertälje SK, hemma, 4 oktober

Växjö: VIK Västerås HK, hemma, 4 oktober