Frölunda upp i topp efter seger mot VIK Hockey U20

Frölunda vann med 8–3 mot VIK Hockey U20

Bosse Meijer gjorde två mål för Frölunda

Andra förlusten i följd för VIK Hockey U20

Frölunda är nu serieledare i U20 nationell södra efter seger, 3–8 (1–2, 2–3, 0–3), borta mot VIK Hockey U20. Frölunda leder serien en poäng före Södertälje. Södertälje har dessutom en match mer spelad. VIK Hockey U20 ligger på tionde plats i tabellen.

– Frölunda är bättre än oss idag i alla situationer. Ingen bra match av oss. Vi är alldeles för omständiga i spelet. Vi förlorar mot ett riktigt bra lag. Inte så mycket att säga egentligen om varken resultatet eller spelet, kommenterade VIK Hockey U20:s tränare Stefan Holmgren.

Frölunda vann därmed för femte matchen i rad mot just VIK Hockey U20.

Bosse Meijer tvåmålsskytt för Frölunda

Frölunda spelade bäst i första perioden som laget vann med 2–1.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 3–5.

Frölunda fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–3. Målen i sista perioden gjordes av Måns Toresson, Alexander Eklöf och Viktor Olihn.

Bosse Meijer gjorde två mål för Frölunda och spelade fram till ett mål och Max Westergård hade tre assists.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, VIK Hockey U20 med 15–21 och Frölunda med 28–12 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Frölunda med 6–1.

Nästa motstånd för VIK Hockey U20 är Örebro Hockey U20. Lagen möts söndag 7 december 12.00 i ABB Arena Nord. Frölunda tar sig an HV 71 hemma fredag 5 december 19.00.

VIK Hockey U20–Frölunda 3–8 (1–2, 2–3, 0–3)

U20 nationell södra, ABB Arena Nord

Första perioden: 1–0 (4.25) Svante Uusitalo, 1–1 (11.44) Gian Meier (Emil Carlén), 1–2 (14.02) Bosse Meijer (Emil Carlén, Max Westergård).

Andra perioden: 2–2 (31.33) Albin Lilja (Alvin Wengrud), 2–3 (32.49) Liam Elofsson (Max Westergård, Bosse Meijer), 2–4 (34.55) Bosse Meijer (Max Westergård, Gian Meier), 3–4 (36.50) Måns Johansson (Felix Ledin, Max Hultdin), 3–5 (37.31) Zacharias Käll (Hugo Lundberg, Zigge Bratt).

Tredje perioden: 3–6 (50.16) Måns Toresson (Adam Nömme, Hjalmar Cilthe), 3–7 (54.24) Alexander Eklöf (Adam Nömme), 3–8 (55.39) Viktor Olihn (Ville Oksanen, Zigge Bratt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

VIK Hockey U20: 3-0-2

Frölunda: 3-0-2

Nästa match:

VIK Hockey U20: Örebro HK, hemma, 7 december

Frölunda: HV 71, hemma, 5 december