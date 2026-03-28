Frölunda vann matchserien mot Färjestad

Frölunda-seger med 3–2 mot Färjestad

Frölundas avgörande efter 59.20.

Mads Kongsbak Klyvö gjorde två mål för Frölunda

Segern på bortaplan med 3–2 (1–2, 1–0, 1–0) i tredje matchen gör att Frölunda har vunnit matchserien mot Färjestad i kvartsfinalen i U20-SM. Därmed vann Frölunda serien i tre raka matcher.

Segermålet för Frölunda stod Max Westergård för med bara 40 sekunder kvar av slutperioden.

Frölunda vann därmed för fjärde matchen i rad mot just Färjestad.

Max Westergård matchvinnare för Frölunda

Färjestad startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Mikkel Eriksen och Axel Jansson innan Frölunda svarade och gjorde 2–1 genom Mads Kongsbak Klyvö.

Efter 11.13 i andra perioden slog Mads Kongsbak Klyvö till återigen och kvitterade för Frölunda.

Frölunda avgjorde matchen med 40 sekunder kvar att spela genom Max Westergård. Därmed hade Frölunda vänt matchen.

Färjestad–Frölunda 2–3 (2–1, 0–1, 0–1)

Kvartsfinalen i U20-SM

Första perioden: 1–0 (9.26) Mikkel Eriksen (Måns Gudmundsson, Linus Loob Trygg), 2–0 (10.42) Axel Jansson (Rasmus Röing), 2–1 (14.00) Mads Kongsbak Klyvö (Alfred Persson).

Andra perioden: 2–2 (31.13) Mads Kongsbak Klyvö.

Tredje perioden: 2–3 (59.20) Max Westergård.

Slutresultat i serien: Färjestad–Frölunda 0–3