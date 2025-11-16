Frölunda tog ny seger mot favoritmotståndet

Frölunda vann med 5–1 mot Linköping

Frölundas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Måns Toresson gjorde tre mål för Frölunda

Linköping har varit lite av ett drömmotstånd för Frölunda. På söndagen tog Frölunda ännu en seger borta mot Linköping. Matchen i U20 nationell södra slutade hela 5–1 (3–1, 0–0, 2–0). Det var Frölundas fjärde raka seger mot Linköping.

I och med detta har Frölunda fyra raka segrar i U20 nationell södra.

Frölundas Måns Toresson tremålsskytt

Frölunda tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.33 genom Alexander Eklöf och gick upp till 0–2. Linköping kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Frölunda dock ryckt åt sig ledningen med 1–3.

Andra perioden blev mållös. 9.58 in i tredje perioden nätade Frölundas Måns Toresson på nytt framspelad av Hugo Kalinagil och Emil Carlén och ökade ledningen.

Efter 16.22 slog Måns Toresson till återigen på pass av Emil Carlén och ökade ledningen för Frölunda.

Måns Toresson gjorde tre mål för Frölunda och ett assist, Hugo Kalinagil hade fyra assists och Emil Carlén hade tre assists.

Resultatet innebär att Linköping ligger kvar på femte plats och Frölunda toppar tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Frölunda med 5–3.

Lördag 22 november möter Linköping Färjestad borta 12.30 och Frölunda möter Växjö hemma 16.30.

Linköping–Frölunda 1–5 (1–3, 0–0, 0–2)

U20 nationell södra, Stångebro Ishall

Första perioden: 0–1 (3.33) Alexander Eklöf (Hugo Kalinagil, Måns Toresson), 0–2 (6.15) Måns Toresson (Hugo Kalinagil, Emil Carlén), 1–2 (15.48) Edwin Lundqvist (Axel Bjurman, Milton Carpenhammar), 1–3 (19.39) Hugo Lundberg (Gian Meier, Hugo Kalinagil).

Tredje perioden: 1–4 (49.58) Måns Toresson (Hugo Kalinagil, Emil Carlén), 1–5 (56.22) Måns Toresson (Emil Carlén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping: 3-0-2

Frölunda: 4-0-1

Nästa match:

Linköping: Färjestads BK, borta, 22 november

Frölunda: Växjö Lakers HC, hemma, 22 november