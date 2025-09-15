Frölunda starkast i straffläggningen – vann borta mot Rögle

Frölunda vann med 3–2 efter straffar

Zigge Bratt avgjorde för Frölunda

Växjö blir nästa motstånd för Rögle

Det var jämnt hela vägen när Rögle mötte Frölunda hemma i U20 nationell södra. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Bortalaget var kyligare i avsluten och vann med 3–2 (1–1, 1–1, 0–0, 0–0, 1–0). Zigge Bratt blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

– Jag tycker det är en bra första match där vi skapade tillräckligt många målchanser för att gå segrande ur striden. Min upplevelse är att vi i stora delar av matchen äger pucken, styr spelet men att vi idag saknar den offensivt sista pusselbiten för att göra fler mål. Frölunda har många farliga och snabba omställningsspel sett över 60 minuter men som vi ändå lyckas avvärja. Det är en tight match och intensiv match generellt sett men det märks att det är första matchen på året för båda lagen där strukturen uteblev lite för ofta. Det är väldigt roligt att vi är igång med tävlingsmatcher och vi ser fram emot en ny match i morgon mot Växjö, tyckte Rögles tränare Pontus Lägge, efter matchen.

Malmö nästa för Frölunda

Första perioden var jämn. Frölunda inledde bäst och tog ledningen genom Felix Sibbesson efter 15.25, men Rögle kvitterade genom Vincent Lundgren i slutet av perioden. Rögle gjorde 2–1 genom Valter Engström efter 12.54 i andra perioden.

Frölunda gjorde 2–2 genom Gian Meier med 1.09 kvar att spela av perioden. Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning. I straffläggningen var det Frölunda som avgjorde till 2–3. Den avgörande straffen stod Zigge Bratt för.

När lagen senast möttes blev det seger för Rögle med 5–1.

Söndag 14 september möter Rögle Växjö hemma 12.00 och Frölunda möter Malmö borta 12.15.

Rögle–Frölunda 2–3 (1–1, 1–1, 0–0, 0–0, 0–1)

U20 nationell södra, Catena Arena

Första perioden: 0–1 (15.25) Felix Sibbesson (Måns Toresson, Oskar Wahlberg), 1–1 (19.02) Vincent Lundgren (Marwin Jarbsjö, Love Gath).

Andra perioden: 2–1 (32.54) Valter Engström, 2–2 (38.51) Gian Meier (Måns Toresson, Alexander Eklöf).

Straffar: 2–3 (65.00) Zigge Bratt.

Nästa match:

Rögle: Växjö Lakers HC, hemma, 14 september

Frölunda: IF Malmö Redhawks, borta, 14 september