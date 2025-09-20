Frölunda slog HV 71 efter Liam Elofssons dubbel

Seger för Frölunda med 5–1 mot HV 71

Liam Elofsson tvåmålsskytt för Frölunda

Gian Meier matchvinnare för Frölunda

Det blev Frölunda som gick segrande ur mötet med HV 71 i U20 nationell södra på hemmaplan, med 5–1 (2–0, 1–0, 2–1).

Liam Elofsson med två mål för Frölunda

Frölunda tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Efter 14.38 i andra perioden nätade Liam Elofsson på nytt, på pass av Max Westergård och Bosse Meijer och gjorde 3–0. 5.55 in i tredje perioden nätade HV 71:s Hugo Pettersson framspelad av Oscar Davidsson och reducerade. Mer än så blev det dock inte för HV 71.

17.15 in i perioden slog Hugo Lundberg till på pass av Felix Sibbesson och ökade ledningen.

Efter 17.41 nätade Viktor Olihn framspelad av Emil Carlén och ökade ledningen för Frölunda.

För tabellens utseende betyder det här att Frölunda ligger på första plats medan HV 71 har femteplatsen.

Nästa motstånd för Frölunda är Linköping. Lagen möts söndag 21 september 12.00 i Frölundaborg. HV 71 tar sig an Färjestad borta lördag 27 september 13.15.

Frölunda–HV 71 5–1 (2–0, 1–0, 2–1)

U20 nationell södra, Frölundaborg

Första perioden: 1–0 (1.02) Liam Elofsson (Max Westergård, Bosse Meijer), 2–0 (7.03) Gian Meier (Viktor Olihn, Ville Oksanen).

Andra perioden: 3–0 (34.38) Liam Elofsson (Max Westergård, Bosse Meijer).

Tredje perioden: 3–1 (45.55) Hugo Pettersson (Oscar Davidsson), 4–1 (57.15) Hugo Lundberg (Felix Sibbesson), 5–1 (57.41) Viktor Olihn (Emil Carlén).

Nästa match:

Frölunda: Linköping HC, hemma, 21 september

HV 71: Färjestads BK, borta, 27 september