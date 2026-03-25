Frölunda sköna start – vann mot Färjestad

Frölunda vann med 5–2 mot Färjestad

Frölunda har tagit ett grepp mot Färjestad i kvartsfinalen i U20-SM, efter seger på hemmaplan med 5–2 (0–1, 1–1, 4–0) i första matchen.

– Vi spelar stabilt hela matchen och avslutar med en bra tredje period där vi attackerar mer och har bra tålamod, kommenterade Frölundas huvudtränare Sebastian Pihl.

Färjestads tränare Niklas Fogström tyckte till om matchen:

– Vi gör två bra perioder, tredje är inte bra. Överlag för mycket pucktapp för att kunna vinna även om målvaktspelet var bra.

Färjestad tog ledningen efter 13.03 genom Måns Gudmundsson på passning från Linus Loob Trygg och Mikkel Eriksen.

Efter sex sekunder i andra perioden nätade Elias Eriksson på pass av Linus Loob Trygg och Mikkel Eriksen och gjorde 0–2. Frölundas Bosse Meijer gjorde 1–2 efter 9.04 framspelad av Axel Bröngel-Larsson.

Frölunda gjorde dock fyra raka mål i tredje perioden och gick från underläge 1–2 till ledning med 5–2. Det sista målet kom med drygt en minuter kvar av matchen. Därmed tog laget en säker seger.

Lagen möts igen på torsdag 19.00.

Frölunda–Färjestad 5–2 (0–1, 1–1, 4–0)

Kvartsfinalen i U20-SM

Första perioden: 0–1 (13.03) Måns Gudmundsson (Linus Loob Trygg, Mikkel Eriksen).

Andra perioden: 0–2 (20.06) Elias Eriksson (Linus Loob Trygg, Mikkel Eriksen), 1–2 (29.04) Bosse Meijer (Axel Bröngel-Larsson).

Tredje perioden: 2–2 (52.10) Bosse Meijer (Gian Meier), 3–2 (53.21) Axel Bröngel-Larsson (Neo Eriksson, Ville Oksanen), 4–2 (53.55) Måns Toresson (Gian Meier, Max Westergård), 5–2 (58.35) Bosse Meijer (Max Westergård, Liam Elofsson).

Ställning i serien: Frölunda–Färjestad 1–0

