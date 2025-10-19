Frölunda segrade i toppmötet mot Malmö

Frölunda vann med 5–2 mot Malmö

Frölundas åttonde seger på de senaste tio matcherna

Bosse Meijer matchvinnare för Frölunda

Det var toppmatch i U20 nationell södra under söndagen när Frölunda tog emot tredjeplacerade Malmö. Frölunda vann matchen med 5–2 (1–1, 2–1, 2–0).

Segern var Frölundas åttonde på de senaste tio matcherna.

Frölunda–Malmö – mål för mål

Första perioden var jämn. Frölunda inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Max Westergård efter 1.47, men Malmö kvitterade genom Joel Grossniklaus efter 16.43. Frölunda startade andra perioden starkast. Laget gick upp till en 3–1-ledning genom mål av Zacharias Käll och Bosse Meijer innan Malmö svarade och gjorde 3–2 genom Max Grundström. Även i tredje perioden var det Frölunda som var starkast och gick från 3–2 till 5–2 genom två snabba mål tidigt i perioden av Axel Bröngel-Larsson och Adam Nömme.

Frölunda stannar därmed i serieledning och Malmö på tredje plats, i tabellen.

När lagen möttes senast vann Frölunda med 4–2.

I nästa match, lördag 25 oktober möter Frölunda Färjestad borta i Löfbergs Arena 15.30 medan Malmö spelar borta mot HV 71 14.00.

Frölunda–Malmö 5–2 (1–1, 2–1, 2–0)

U20 nationell södra, Frölundaborg

Första perioden: 1–0 (1.47) Max Westergård (Hjalmar Cilthe, Axel Bröngel-Larsson), 1–1 (16.43) Joel Grossniklaus (Janis Grossniklaus, Theo Bengtsson).

Andra perioden: 2–1 (27.06) Zacharias Käll (Felix Sibbesson), 3–1 (28.44) Bosse Meijer (Emil Carlén, Linus Rörth), 3–2 (30.32) Max Grundström (Leo Lundblad, Leo Tjälldén).

Tredje perioden: 4–2 (46.23) Axel Bröngel-Larsson (Max Westergård, Hjalmar Cilthe), 5–2 (48.04) Adam Nömme (Hugo Kalinagil, Viktor Olihn).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 3-0-2

Malmö: 4-0-1

Nästa match:

Frölunda: Färjestads BK, borta, 25 oktober

Malmö: HV 71, borta, 25 oktober