Frölunda U18 ny serieledare efter 5–2 mot Växjö

Frölunda vann med 5–2 mot Växjö

Frölundas femte seger på de senaste sex matcherna

Bosse Meijer tvåmålsskytt för Frölunda

Det blev 5–2 (3–0, 0–2, 2–0) borta för Frölunda mot Växjö i torsdagens match. Därmed är laget serieledare i U18 regional syd herr, två poäng före Växjö, efter sex spelade matcher.

Segern var Frölundas femte på de senaste sex matcherna.

Oscar Grådahl bakom Frölundas avgörande

Frölunda stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 6.27 i mitten av perioden. Växjö reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom Simon Sejc och Olle Karlsson i andra perioden. I tredje perioden gjorde Frölunda 2–4 efter 4.32 genom Gustav Gäbel framspelad av Axel Järnstedt och Charlie Kalldin. Och med bara 1.26 kvar satte Adam Nömme 2–5 på pass av Wiggo Forsberg.

I nästa match, söndag 5 oktober möter Växjö Linköping borta i Stångebro Ishall 15.30 medan Frölunda spelar hemma mot Troja-Ljungby U18 16.00.

Växjö–Frölunda 2–5 (0–3, 2–0, 0–2)

U18 regional syd herr, Växjö Ishall

Första perioden: 0–1 (12.41) Bosse Meijer (Adam Nömme), 0–2 (17.29) Bosse Meijer (Wiggo Forsberg), 0–3 (19.08) Oscar Grådahl (Charlie Kalldin, Karl Röshammar).

Andra perioden: 1–3 (29.24) Simon Sejc (William Landström, Kalle Broberg), 2–3 (31.46) Olle Karlsson (Milo Helte, Vincent Bengtsson).

Tredje perioden: 2–4 (44.32) Gustav Gäbel (Axel Järnstedt, Charlie Kalldin), 2–5 (58.34) Adam Nömme (Wiggo Forsberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 4-0-1

Frölunda: 4-1-0

Nästa match:

Växjö: Linköpings HC, borta, 5 oktober

Frölunda: IF Troja-Ljungby, hemma, 5 oktober