Frölunda ny serieledare efter 5–2 mot SSK U20

Frölunda segrade – 5–2 mot SSK U20

Frölundas femte seger på de senaste sex matcherna

Måns Toresson med tre mål för Frölunda

Frölunda är ny serieledare i U20 nationell södra efter bortaseger med 5–2 (2–1, 2–0, 1–1) mot SSK U20. Frölunda leder serien en poäng före Örebro Hockey som dessutom har två matcher mer spelade. SSK U20 ligger på femte plats i tabellen.

Frölunda har nu fem raka segrar. SSK U20 har fem förluster i rad.

Frölundas Måns Toresson tremålsskytt

Frölunda startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Måns Toresson och Bosse Meijer innan SSK U20 svarade och gjorde 2–1 genom Hugo Zetterlund.

Efter 12.46 i andra perioden nätade Måns Toresson återigen framspelad av Zacharias Käll och Liam Elofsson och gjorde 1–3. Måns Toresson gjorde dessutom 1–4 efter 17.35 på pass av Mads Kongsbak Klyvö och Liam Elofsson.

5.58 in i tredje perioden satte Hugo Zetterlund pucken på nytt framspelad av Axel Klingvall och Karl Sterner och reducerade. Mer än så blev det dock inte för SSK U20. Frölunda punkterade matchen med ett 2–5-mål med 1.14 kvar att spela genom Felix Sibbesson på passning från Mads Kongsbak Klyvö och Viktor Olihn.

Måns Toresson gjorde tre mål för Frölunda och spelade dessutom fram till ett mål och Liam Elofsson hade tre assists.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Södertälje SK vann de två första mötena. Frölunda vann senast lagen möttes.

SSK U20 tar sig an Örebro Hockey U20 i nästa match borta lördag 14 februari 12.00. Frölunda möter HV 71 borta fredag 13 februari 18.00.

SSK U20–Frölunda 2–5 (1–2, 0–2, 1–1)

U20 nationell södra, Scaniarinken

Första perioden: 0–1 (0.28) Måns Toresson (Vilmer Hagelin, Axel Bröngel-Larsson), 0–2 (14.25) Bosse Meijer (Måns Toresson, Liam Elofsson), 1–2 (15.59) Hugo Zetterlund (Karl Sterner, Axel Klingvall).

Andra perioden: 1–3 (32.46) Måns Toresson (Zacharias Käll, Liam Elofsson), 1–4 (37.35) Måns Toresson (Mads Kongsbak Klyvö, Liam Elofsson).

Tredje perioden: 2–4 (45.58) Hugo Zetterlund (Axel Klingvall, Karl Sterner), 2–5 (58.46) Felix Sibbesson (Mads Kongsbak Klyvö, Viktor Olihn).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK U20: 0-1-4

Frölunda: 5-0-0

Nästa match:

SSK U20: Örebro HK, borta, 14 februari 12.00

Frölunda: HV 71, borta, 13 februari 18.00