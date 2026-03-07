Frölunda kvitterade sent – avgjorde i förlängningen

Frölunda-seger med 5–4 efter förlängning

Max Westergård avgjorde för Frölunda

Viktor Olofsson med två mål för Malmö

Det var lika efter 60 minuter efter en sen kvittering av Frölundas Viktor Olihn och i förlängningen kunde Frölunda avgöra den jämna matchen borta mot Malmö i U20 nationell södra genom Max Westergård efter 52 sekunder. Slutresultatet blev 4–5 (0–2, 1–1, 3–1, 0–1).

Malmö–Frölunda – mål för mål

Alexander Eklöf gjorde 1–0 till gästerna Frölunda efter 9.02 efter förarbete av Gian Meier och Adam Nömme. Laget gjorde 0–2 när Vilmer Hagelin slog till på pass av Adam Nömme och Emil Carlén efter 12.54.

Efter 17.41 i andra perioden nätade Leo Lundblad framspelad av Joel Grossniklaus och Oliver Rosvall och reducerade åt Malmö. Frölundas Axel Järnstedt gjorde 1–3 efter 19.09 på pass av Adam Nömme.

Malmö gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 1–3 till ledning med 4–3.

Frölunda kvitterade till 4–4 genom Viktor Olihn i tredje perioden.

I förlängningen tog det 52 sekunder innan Frölunda också avgjorde till 5–4. Stor matchhjälte blev Max Westergård, på pass av Ludvig Gromell.

Frölundas Adam Nömme hade tre assists.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Malmö–Frölunda 4–5 (0–2, 1–1, 3–1, 0–1)

U20 nationell södra, Malmö Isstadion

Första perioden: 0–1 (9.02) Alexander Eklöf (Gian Meier, Adam Nömme), 0–2 (12.54) Vilmer Hagelin (Adam Nömme, Emil Carlén).

Andra perioden: 1–2 (37.41) Leo Lundblad (Joel Grossniklaus, Oliver Rosvall), 1–3 (39.09) Axel Järnstedt (Adam Nömme).

Tredje perioden: 2–3 (44.16) Viktor Olofsson (Filip Henriksson), 3–3 (53.45) Theo Bengtsson, 4–3 (55.39) Viktor Olofsson (Joel Grossniklaus, Filip Henriksson), 4–4 (59.49) Viktor Olihn (Max Westergård, Liam Elofsson).

Förlängning: 4–5 (60.52) Max Westergård (Ludvig Gromell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 2-1-2

Frölunda: 3-1-1