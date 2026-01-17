Frölunda i serieledning i U20 nationell södra efter 6–1 mot VIK Hockey U20

Det blev 6–1 (2–0, 2–1, 2–0) för Frölunda hemma mot VIK Hockey U20 i lördagens match. Därmed är laget ny serieledare i U20 nationell södra, på samma poäng som tvåan Örebro Hockey. Örebro Hockey har dessutom en match mer spelad. VIK Hockey U20 ligger på tionde plats i tabellen.

VIK Hockey U20:s tränare Jarno Pikkarainen tyckte till om matchen:

– Vi möter ett av U20 bästa lag och då behöver vi göra vår bästa insats och där är vi inte idag.

Det var Frölundas sjätte raka seger mot VIK Hockey U20.

Frölunda tog ledningen efter 6.40 genom Hugo Lundberg med assist av Emil Carlén och Gian Meier. 2–0 kom efter 19.30 när Bosse Meijer slog till efter förarbete från Adam Nömme och Alfred Persson.

Frölunda gjorde två mål i andra perioden och gick från 2–0 till 4–0, målen av Zacharias Käll och Måns Toresson.

VIK Hockey U20 reducerade dock till 4–1 genom Viktor Pennerborn med 3.16 kvar att spela av perioden.

13.20 in i tredje perioden satte Måns Toresson pucken återigen framspelad av Vilmer Hagelin och Liam Elofsson och ökade ledningen. Efter 14.10 slog Ville Oksanen till på pass av Viktor Olihn och Gian Meier och ökade ledningen för Frölunda.

Frölunda har två segrar och tre förluster och 21–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan VIK Hockey U20 har en vinst och fyra förluster och 10–23 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Frölunda vunnit.

På söndag 18 januari 12.00 spelar Frölunda hemma mot SSK U20 och VIK Hockey U20 borta mot Växjö.

Frölunda–VIK Hockey U20 6–1 (2–0, 2–1, 2–0)

U20 nationell södra, Frölundaborg

Första perioden: 1–0 (6.40) Hugo Lundberg (Emil Carlén, Gian Meier), 2–0 (19.30) Bosse Meijer (Adam Nömme, Alfred Persson).

Andra perioden: 3–0 (25.16) Zacharias Käll (Adam Nömme, Vilmer Hagelin), 4–0 (30.45) Måns Toresson (Liam Elofsson, Bosse Meijer), 4–1 (36.44) Viktor Pennerborn.

Tredje perioden: 5–1 (53.20) Måns Toresson (Vilmer Hagelin, Liam Elofsson), 6–1 (54.10) Ville Oksanen (Viktor Olihn, Gian Meier).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 2-1-2

VIK Hockey U20: 1-1-3

Nästa match:

Frölunda: Södertälje SK, hemma, 18 januari 12.00

VIK Hockey U20: Växjö Lakers HC, borta, 18 januari 12.00