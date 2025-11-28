Frölunda HC:s segerrad mot Djurgården intakt
- Frölunda HC segrade – 3–0 mot Djurgården
- Elisa Holopainen gjorde två mål för Frölunda HC
- Sjunde raka förlusten för Djurgården
Frölunda HC fortsätter att ha det lätt mot Djurgården i SDHL. På fredagen vann Frölunda HC på nytt – den här gången med 3–0 (0–0, 1–0, 2–0) hemma i Frölundaborg. Det var Frölunda HC:s fjärde raka seger mot Djurgården.
– Tuff match och den segern satt långt inne. Bra målvaktsspel och stark tredje period av oss, kommenterade Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson.
Det här var femte gången den här säsongen som Frölunda HC:s målvakter höll nollan.
Elisa Holopainen med två mål för Frölunda HC
Den första perioden slutade mållös.
13.49 in i andra perioden gjorde Frölunda HC 1–0. Målskytt var Elisa Holopainen på pass av Sofie Lundin och Emilia Vesa.
5.52 in i tredje perioden slog Elisa Holopainen till på nytt på pass av Emilia Vesa och ökade ledningen.
Frölunda HC gjorde också 3–0 genom Felizia Wikner-Zienkiewicz efter pass från Andrea Dalen efter 7.29.
Det här betyder att Frölunda HC är kvar i serieledning och Djurgården stannar på nionde plats, i serien.
Frölunda HC tar sig an SDE i nästa match hemma söndag 30 november 12.00. Djurgården möter samma dag 15.30 HV 71 borta.
Frölunda HC–Djurgården 3–0 (0–0, 1–0, 2–0)
SDHL, Frölundaborg
Andra perioden: 1–0 (33.49) Elisa Holopainen (Sofie Lundin, Emilia Vesa).
Tredje perioden: 2–0 (45.52) Elisa Holopainen (Emilia Vesa), 3–0 (47.29) Felizia Wikner-Zienkiewicz (Andrea Dalen).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Frölunda HC: 3-2-0
Djurgården: 0-0-5
Nästa match:
Frölunda HC: SDE HF, hemma, 30 november
Djurgården: HV 71, borta, 30 november
