Frölunda HC:s segerrad fortsätter efter 4–1 mot Djurgården

Seger för Frölunda HC med 4–1 mot Djurgården

Frölunda HC:s femte seger på de senaste fem matcherna

Elisa Holopainen matchvinnare för Frölunda HC

Frölunda HC är svårslaget i SDHL. Mot Djurgården hemma i Frölundaborg på söndagen blev det seger igen. Laget vann med 4–1 (2–0, 2–0, 0–1) och har nu fem segrar i rad.

Frölunda HC–Djurgården – mål för mål

Frölunda HC tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Även i andra perioden var Frölunda HC starkast och gick från 2–0 till 4–0 genom mål av Felizia Wikner-Zienkiewicz och Hanna Olsson. 5.10 in i tredje perioden slog Barbora Bartakova till på pass av Isabelle Leijonhielm och reducerade. Men mer än så orkade Djurgården inte med.

Frölunda HC har nu 13 poäng efter fem spelade matcher, medan Djurgården har tre poäng efter fyra matcher.

Fredag 19 september 18.00 spelar Frölunda HC borta mot HV 71. Djurgården möter Färjestad hemma på Hovet lördag 20 september 16.00.

Frölunda HC–Djurgården 4–1 (2–0, 2–0, 0–1)

SDHL, Frölundaborg

Första perioden: 1–0 (5.12) Sofie Lundin (Andrea Dalen), 2–0 (11.26) Elisa Holopainen (Emily Nix, Sanni Rantala).

Andra perioden: 3–0 (25.35) Felizia Wikner-Zienkiewicz (Sofie Lundin, Hanna Olsson), 4–0 (36.48) Hanna Olsson (Elisa Holopainen, Edit Danielsson).

Tredje perioden: 4–1 (45.10) Barbora Bartakova (Isabelle Leijonhielm).

Nästa match:

Frölunda HC: HV71, borta, 19 september

Djurgården: Färjestad BK, hemma, 20 september