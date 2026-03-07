Frölunda HC vann och kvitterade mot Färjestad

Frölunda HC segrade – 3–1 mot Färjestad

Nathalie Lidman avgjorde för Frölunda HC

Michelle Löwenhielm gjorde målet för Färjestad

Frölunda HC vann på bortaplan med 3–1 (2–0, 0–0, 1–1) och utjämnade till 2-2 i matchserien mot Färjestad i SM-kvartsfinalen dam. Matchen slutade 3–1 (2–0, 0–0, 1–1). Nästa match blir nu helt avgörande.

Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson om matchen:

– Starten på matchen var vår bästa i den här kvartsfinalserien. Bra insats av hela laget. Riktigt skön seger.

Färjestad–Frölunda HC – mål för mål

Sofie Lundin gjorde 1–0 till Frölunda HC efter bara 3.26 efter förarbete av Paula Bergström. Laget gjorde 0–2 efter 11.56 genom Nathalie Lidman assisterad av Edit Danielsson och Sofie Lundin.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

13.52 in i tredje perioden satte Michelle Löwenhielm pucken och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Färjestad. Emilia Vesa stod för målet när Frölunda HC punkterade matchen med ett 1–3-mål med 1.01 kvar att spela efter pass från Elisa Holopainen. 1–3-målet blev matchens sista.

Lagen möts igen på måndag 19.00.

Färjestad–Frölunda HC 1–3 (0–2, 0–0, 1–1)

SM-kvartsfinalen dam

Första perioden: 0–1 (3.26) Sofie Lundin (Paula Bergström), 0–2 (11.56) Nathalie Lidman (Edit Danielsson, Sofie Lundin).

Tredje perioden: 1–2 (53.52) Michelle Löwenhielm, 1–3 (58.59) Emilia Vesa (Elisa Holopainen).

Nästa match:

9 mars, 19.00, Frölunda HC–Färjestad