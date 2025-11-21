Frölunda HC tog ny seger mot favoritmotståndet

Frölunda HC vann med 3–2 mot Skellefteå AIK

Frölunda HC:s åttonde seger på de senaste tio matcherna

Felizia Wikner-Zienkiewicz avgjorde för Frölunda HC

Skellefteå AIK har varit lite av ett drömmotstånd för Frölunda HC. På fredagen tog Frölunda HC ännu en seger borta mot Skellefteå AIK. Matchen i SDHL slutade 3–2 (1–1, 2–1, 0–0). Det var Frölunda HC:s femte raka seger mot Skellefteå AIK.

Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson:

– Väldigt lång dag för hela laget med tidig morgon och försenad match. Jag är stolt över hur laget tar sig an uppgiften idag.

Segern var Frölunda HC:s åttonde på de senaste tio matcherna.

Luleå nästa för Frölunda HC

Malou Berggren gjorde 1–0 till Skellefteå AIK efter 9.51 assisterad av Ellen Lövgren och Line Grahn.

Frölunda HC kvitterade till 1–1 efter 14.51 när Edit Danielsson fick träff.

Frölunda HC tog ledningen med 1–2 genom Jenna Goodwin efter 11.17 i andra perioden.

Skellefteå AIK kvitterade till 2–2 genom Millie Rose Sirum med 4.42 kvar att spela av perioden.

Frölunda HC gjorde dock 2–3 genom Felizia Wikner-Zienkiewicz efter 16.07 och avgjorde matchen.

I tredje perioden höll Frölunda HC i sin 3–2-ledning och vann.

Det här var Skellefteå AIK:s sjunde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Frölunda HC:s femte uddamålsseger.

Det här betyder att Skellefteå AIK ligger på åttonde plats i tabellen och att Frölunda HC leder serien.

Skellefteå AIK tar sig an HV 71 i nästa match hemma söndag 23 november 12.00. Frölunda HC möter Luleå borta lördag 22 november 18.30.

Skellefteå AIK–Frölunda HC 2–3 (1–1, 1–2, 0–0)

SDHL, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (9.51) Malou Berggren (Ellen Lövgren, Line Grahn), 1–1 (14.51) Edit Danielsson.

Andra perioden: 1–2 (31.17) Jenna Goodwin, 2–2 (35.18) Millie Rose Sirum, 2–3 (36.07) Felizia Wikner-Zienkiewicz (Melissa Jefferies, Andrea Dalen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK: 1-1-3

Frölunda HC: 3-1-1

Nästa match:

Skellefteå AIK: HV 71, hemma, 23 november

Frölunda HC: Luleå/MSSK, borta, 22 november