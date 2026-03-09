Frölunda HC slog Färjestad i avgörande matchen

Frölunda HC segrade – 3–0 mot Färjestad

Andrea Dalen matchvinnare för Frölunda HC

Andra raka segern för Frölunda HC

Det blev seger på hemmaplan i avgörande matchen med 3–0 (1–0, 0–0, 2–0) och det gör att Frölunda HC nu har avgjort matchserien mot Färjestad i SM-kvartsfinalen dam. Frölunda HC vann med 3-2 i matcher.

Frölunda HC–Färjestad – mål för mål

Andrea Dalen gjorde 1–0 till Frölunda HC efter elva minuter assisterad av Hanna Olsson och Elisa Holopainen.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

13.35 in i tredje perioden fick Emily Nix utdelning och ökade ledningen. Frölunda HC gjorde också 3–0 genom Felizia Wikner-Zienkiewicz efter förarbete från Emilia Vesa efter 18.46.

Frölunda HC–Färjestad 3–0 (1–0, 0–0, 2–0)

SM-kvartsfinalen dam

Första perioden: 1–0 (11.27) Andrea Dalen (Hanna Olsson, Elisa Holopainen).

Tredje perioden: 2–0 (53.35) Emily Nix, 3–0 (58.46) Felizia Wikner-Zienkiewicz (Emilia Vesa).