Frölunda avgjorde i femte matchen mot Växjö

Frölunda vann med 4–3 mot Växjö

Axel Bröngel-Larsson tvåmålsskytt för Frölunda

Ville Oksanen avgjorde för Frölunda

Seger på hemmaplan i avgörande matchen med 4–3 (1–2, 2–0, 1–1) gör att Frölunda nu har avgjort matchserien mot Växjö i åttondelsfinalen i U20-SM. Därmed vann Frölunda med 3-2 i matcher.

– Ännu en tight och jämn match. Jag tycker att vi sett över fem matcher är det drivande laget. Killarna gör en väldigt bra matchserie, kommenterade Frölundas huvudtränare Sebastian Pihl.

Växjö startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Olle Karlsson och Melker Hof innan Frölunda svarade och gjorde 2–1 genom Max Westergård.

Efter 13.57 i andra perioden nätade Axel Bröngel-Larsson framspelad av Emil Carlén och Adam Nömme och kvitterade för Frölunda. Axel Bröngel-Larsson gjorde dessutom 3–2 efter 17.42 på pass av Liam Elofsson och Bosse Meijer.

11.10 in i tredje perioden fick Ville Oksanen utdelning framspelad av Oskar Wahlberg och Gian Meier och ökade ledningen. 15.34 in i perioden satte Olle Ågren pucken på pass av Albin Laksonen och reducerade. Men mer än så orkade Växjö inte med.

Frölunda är nu klart för kvartsfinal.

Frölunda–Växjö 4–3 (1–2, 2–0, 1–1)

Åttondelsfinalen i U20-SM

Första perioden: 0–1 (2.06) Olle Karlsson (Noa Bräutigam), 0–2 (9.56) Melker Hof (Emon Kulmala), 1–2 (12.34) Max Westergård (Gian Meier, Bosse Meijer).

Andra perioden: 2–2 (33.57) Axel Bröngel-Larsson (Emil Carlén, Adam Nömme), 3–2 (37.42) Axel Bröngel-Larsson (Liam Elofsson, Bosse Meijer).

Tredje perioden: 4–2 (51.10) Ville Oksanen (Oskar Wahlberg, Gian Meier), 4–3 (55.34) Olle Ågren (Albin Laksonen).

Slutresultat i serien: Frölunda–Växjö 3–2