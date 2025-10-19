Första segern för VIK Hockey U20 efter 4–2 mot HV 71

Seger för VIK Hockey U20 med 4–2 mot HV 71

Felix Ledin matchvinnare för VIK Hockey U20

HV 71:s andra raka förlust

VIK Hockey U20 har till slut spräckt sin nolla i segerkolumnen i U20 nationell södra, efter tolv spelade matcher. Säsongens första seger kom på hemmaplan mot HV 71, en match som VIK Hockey U20 vann med 4–2 (1–0, 2–1, 1–1).

Senast lagen möttes tog HV 71 en storseger med 8–2, men den här gången var det VIK Hockey U20 som var starkare.

SSK U20 nästa för VIK Hockey U20

Svante Uusitalo gav VIK Hockey U20 ledningen efter 5.12 assisterad av Peter Ingemarsson och Sam Thörnqvist. HV 71 kvitterade till 1–1 genom Wille Magnertoft i andra perioden.

VIK Hockey U20 gjorde dock två mål och gick från 1–1 till 3–1, målen av Olle Forsberg och Felix Ledin. Jakob Leander reducerade dock för HV 71 med bara tre minuter kvar att spela och skapade spänning.

VIK Hockey U20 kunde dock avgöra till 4–2 med 2.30 kvar av matchen genom Victor Pantzare.

När lagen möttes senast vann HV 71 med 8–2.

VIK Hockey U20 tar sig an SSK U20 i nästa match borta torsdag 23 oktober 19.00. HV 71 möter Malmö hemma lördag 25 oktober 14.00.

VIK Hockey U20–HV 71 4–2 (1–0, 2–1, 1–1)

U20 nationell södra, ABB Arena Nord

Första perioden: 1–0 (5.12) Svante Uusitalo (Peter Ingemarsson, Sam Thörnqvist).

Andra perioden: 1–1 (29.42) Wille Magnertoft, 2–1 (30.45) Olle Forsberg (Noah Wiberg, Max Hultdin), 3–1 (36.02) Felix Ledin (Albin Lilja).

Tredje perioden: 3–2 (57.00) Jakob Leander (Fabian Merkle Rohdin), 4–2 (57.30) Victor Pantzare (Hugo Ingemarsson, Ludwig Clang).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

VIK Hockey U20: 1-0-4

HV 71: 2-0-3

Nästa match:

VIK Hockey U20: Södertälje SK, borta, 23 oktober

HV 71: IF Malmö Redhawks, hemma, 25 oktober