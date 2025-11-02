Första segern för säsongen för Hammarö HC

Hammarö HC segrade – 6–1 mot Arvika/Charlottenberg/Forshaga

Levi Lind med två mål för Hammarö HC

Fjärde förlusten i rad för Arvika/Charlottenberg/Forshaga

Hammarö HC har till slut, efter åtta spelade matcher, spräckt sin nolla i segerkolumnen i U18 division 1 västra D herr. Säsongens första seger kom på bortaplan mot Arvika/Charlottenberg/Forshaga, en match som Hammarö HC vann med 6–1 (0–1, 5–0, 1–0).

I och med detta har Arvika/Charlottenberg/Forshaga fyra förluster i rad.

Hammarö HC:s Levi Lind tvåmålsskytt

Arvika/Charlottenberg/Forshaga tog ledningen efter 17.50 genom Nils Sjödin assisterad av Erik Lott Petersén. Hammarö HC förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med hela 0–5 och ställningen efter två perioder var 1–5.

9.13 in i tredje perioden slog Levi Lind till på nytt framspelad av Mårten Atterstad och ökade ledningen.

Levi Lind gjorde två mål för Hammarö HC och ett assist och Oliver Wiström stod för tre poäng, varav ett mål.

Båda lagen har nu en vinst och fyra förluster på de senaste fem matcherna, Arvika/Charlottenberg/Forshaga med 12–26 och Hammarö HC med 20–19 i målskillnad.

Arvika/Charlottenberg/Forshaga stannar därmed på nionde och sista plats och Hammarö HC på åttonde plats, i tabellen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 14 december i Hammarö Ishall.

I nästa match, söndag 9 november möter Arvika/Charlottenberg/Forshaga Kristinehamns HT J18 hemma i Sparbanken Arena 16.45 medan Hammarö HC spelar borta mot Viking HC J18 14.00.

Arvika/Charlottenberg/Forshaga–Hammarö HC 1–6 (1–0, 0–5, 0–1)

U18 division 1 västra D herr, Ängevi Ishall

Första perioden: 1–0 (17.50) Nils Sjödin (Erik Lott Petersén).

Andra perioden: 1–1 (32.59) Oliver Wiström (Levi Lind, Wilmer Nilsson), 1–2 (35.35) Levi Lind (Oliver Wiström, Hugo Karlsson), 1–3 (37.09) Marcus Hjerpe (August Johansson), 1–4 (38.25) Wilmer Nilsson (Oliver Wiström), 1–5 (38.43) Leo Långner (Mårten Atterstad, Måns Lilja).

Tredje perioden: 1–6 (49.13) Levi Lind (Mårten Atterstad).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Arvika/Charlottenberg/Forshaga: 1-1-3

Hammarö HC: 1-4-0

Nästa match:

Arvika/Charlottenberg/Forshaga: Kristinehamns HT, hemma, 9 november

Hammarö HC: Viking HC, borta, 9 november