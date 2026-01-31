Första perioden avgörande när Timrå U20 besegrade Leksand

Timrå U20 segrade – 5–4 mot Leksand

Wilmer Salzer avgjorde för Timrå U20

Andra raka segern för Timrå U20

Leksand lyckades inte få till spelet på bortaplan mot Timrå U20 i U20 nationell norra. Redan efter första perioden ledde hemmalaget med 5–0. Leksand arbetade sig närmre, men förlorade matchen med 5–4 (5–0, 0–2, 0–2).

Timrå U20–Leksand – mål för mål

I första perioden var det Timrå U20 som spelade bäst. Laget vann perioden klart med 5–0.

Efter 11.22 i andra perioden nätade Zaki Crookes framspelad av August Lissel och reducerade åt Leksand. August Lissel såg till att Leksand reducerade igen efter 17.08.

Leksand reducerade igen efter 6.41 i tredje perioden genom Neo Karling. Efter 13.31 i tredje perioden reducerade Leksand på nytt genom William Wiman framspelad av Neo Karling och Birk Hjelmås. Det fastställde slutresultatet till 5–4.

Timrå U20:s Edwin Annerstedt stod för ett mål och tre assists.

I tabellen innebär det här att Timrå U20 nu ligger på femte plats i tabellen. Leksand är på tredje plats.

Det här var fjärde mötet mellan Timrå U20 och Leksand den här säsongen. Leksand vann de två första mötena. Timrå vann senast lagen möttes.

Nästa motstånd för Timrå U20 är Björklöven. Lagen möts lördag 14 februari 16.00. Leksand tar sig an Brynäs borta söndag 1 februari 12.00.

Timrå U20–Leksand 5–4 (5–0, 0–2, 0–2)

U20 nationell norra, SCA Arena

Första perioden: 1–0 (1.17) David Slacik (Edwin Annerstedt, Lucas Brauer), 2–0 (4.14) William Sörbrand (Edwin Annerstedt), 3–0 (5.24) Adrian Thun-Hansson (Alex Kristiansson, Filip Sjölund), 4–0 (5.55) Edwin Annerstedt, 5–0 (8.40) Wilmer Salzer (Filip Michalski, Edwin Annerstedt).

Andra perioden: 5–1 (31.22) Zaki Crookes (August Lissel), 5–2 (37.08) August Lissel.

Tredje perioden: 5–3 (46.41) Neo Karling, 5–4 (53.31) William Wiman (Neo Karling, Birk Hjelmås).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå U20: 3-0-2

Leksand: 2-0-3

Nästa match:

Timrå U20: IF Björklöven, borta, 14 februari 16.00

Leksand: Brynäs IF, borta, 1 februari 12.00