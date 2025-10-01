Första perioden avgörande när Lindlöven besegrade Falu IF

Lindlöven vann med 4–3 mot Falu IF

Emil Norberg avgjorde för Lindlöven

Tre mål för Lindlöven utan svar

Falu IF lyckades inte få till spelet på bortaplan mot Lindlöven i hockeyettan norra. Redan efter första perioden ledde hemmalaget med 3–0. Falu IF arbetade sig närmre, men förlorade matchen med 4–3 (3–0, 1–2, 0–1).

– Vi fick en tuff start var hårt straffade. Två bra avslut samt ett powerplay-mål. Men sedan jobbar vi oss in i matchen mot ett bra Lindlöven, kommenterade Falu IF:s tränare Torbjörn Johansson.

Lindlövens tränare Lennart Hermansson:

– Vi startade väldigt bra, högt tempo i passningsspelet och var väldigt heta i första tio minuterna. Sedan blev vi lite för sköna, jagade fyran och tummade lite väl mycket på grunderna. Drog även på oss en del utvisningar men vår box var mycket bra ikväll. Tycker sedan att vi spelade av matchen väldigt bra på slutet och vi är glada för tre poäng i premiären!

Sollentuna nästa för Lindlöven

Lindlöven stod för tre raka mål i början av första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 5.32. Falu IF reducerade dock till 3–1 genom Marcus Åberg efter 8.19 av perioden.

Lindlöven ökade ledningen till 4–1 genom Emil Norberg efter 8.42 i andra perioden.

Falu IF gjorde 4–2 genom Ludwig Sundström med 4.50 kvar att spela av perioden. Efter 6.58 i tredje perioden reducerade Falu IF:s Oscar Haglund på nytt på pass av Anton Karlsson och Oliver Pentler. 4–3-målet blev matchens sista.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Lindlöven med 4–3.

I nästa match möter Lindlöven Sollentuna borta på söndag 5 oktober 15.00. Falu IF möter Forshaga onsdag 8 oktober 19.00 hemma.

Lindlöven–Falu IF 4–3 (3–0, 1–2, 0–1)

Hockeyettan norra, Lindehov

Första perioden: 1–0 (2.15) Lukas Johansson (Amill Andersson, Simon Nyhlén-Persson), 2–0 (3.02) Jesper Broeng (Sebastian Falk), 3–0 (7.47) Oliver Arle Östergren (Isak Jonsson, Emil Norberg).

Andra perioden: 3–1 (28.19) Marcus Åberg (Filip Hedberg), 4–1 (28.42) Emil Norberg (Isak Jonsson, Sebastian Falk), 4–2 (35.10) Ludwig Sundström (Viggo Aspling).

Tredje perioden: 4–3 (46.58) Oscar Haglund (Anton Karlsson, Oliver Pentler).

Nästa match:

Lindlöven: Sollentuna HC, borta, 5 oktober

Falu IF: Forshaga IF, hemma, 8 oktober