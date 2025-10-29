Första perioden avgörande när Hisingen besegrade Grästorp/Sörhaga Alingsås

Hisingen segrade – 5–3 mot Grästorp/Sörhaga Alingsås

Ludvig Krook matchvinnare för Hisingen

Andra raka segern för Hisingen

Grästorp/Sörhaga Alingsås lyckades inte få till spelet på bortaplan mot Hisingen i U18 division 1 syd A. Redan efter första perioden ledde hemmalaget med 3–0. Grästorp/Sörhaga Alingsås arbetade sig närmre, men förlorade matchen med 5–3 (3–0, 1–0, 1–3).

Kungälv nästa för Hisingen

Hisingen stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 2.42 i början av perioden. Efter 13.04 i andra perioden nätade Ludvig Krook framspelad av Alvin Thulin och Niclas Thapper och gjorde 4–0. Grästorp/Sörhaga Alingsås reducerade dock till 4–1 genom Melker Björkblom efter 10.45 av perioden.

Efter 14.04 i tredje perioden ökade Hisingen på till 5–1 genom Adam Johansson.

Helge Karlsson och Filip Maltinger reducerade förvisso men närmare än 5–3 kom inte Grästorp/Sörhaga Alingsås. Hisingen tog därmed en stabil seger.

Ludvig Krook gjorde ett mål för Hisingen och två målgivande passningar.

Lagen möts på nytt i Åse & Viste Arena den 7 december.

I nästa match möter Hisingen Kungälv borta och Grästorp/Sörhaga Alingsås möter Hanhals J18 hemma. Båda matcherna spelas söndag 9 november 14.00.

Hisingen–Grästorp/Sörhaga Alingsås 5–3 (3–0, 1–0, 1–3)

U18 division 1 syd A, Tuve Ishall

Första perioden: 1–0 (6.52) Joel Lundqvist (Ludvig Krook), 2–0 (9.01) Olof Lagerlöf (Ludvig Krook, John Björsander), 3–0 (9.34) Alvin Thulin (Adrian Jarlholt, Ludvig Hagström).

Andra perioden: 4–0 (33.04) Ludvig Krook (Alvin Thulin, Niclas Thapper).

Tredje perioden: 4–1 (50.45) Melker Björkblom (Thor Andersson, Leo Larsson), 5–1 (54.04) Adam Johansson (Adrian Jarlholt), 5–2 (58.52) Helge Karlsson, 5–3 (59.35) Filip Maltinger.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hisingen: 2-0-3

Grästorp/Sörhaga Alingsås: 0-0-5

Nästa match:

Hisingen: Kungälvs IK, borta, 9 november

Grästorp/Sörhaga Alingsås: Hanhals IF, hemma, 9 november