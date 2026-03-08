Första perioden avgörande när Brynäs besegrade Luleå

Seger för Brynäs med 5–3 mot Luleå

Leo Sundqvist avgjorde för Brynäs

Tredje raka segern för Brynäs

Luleå lyckades inte få till spelet på bortaplan mot Brynäs i U20 nationell norra. Redan efter första perioden ledde hemmalaget med 3–0. Luleå arbetade sig närmre, men förlorade matchen med 5–3 (3–0, 1–1, 1–2).

Brynäs–Luleå – mål för mål

Brynäs stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 4.44.

Efter 8.33 i andra perioden nätade Leo Sundqvist framspelad av Gustav Hillström och Michal Svrcek och gjorde 4–0. Luleås Anton Nilsson gjorde 4–1 efter 14.25 på pass av Neo Hirsch och Wille Höglund.

Luleå reducerade dock till både 4–2 och 4–3 genom Casper Kjölmoen och Casper Juustovaara Karlsson i tredje perioden.

Brynäs kunde dock avgöra till 5–3 med 58 sekunder kvar av matchen genom Theo Östberg.

Brynäs Gustav Hillström stod för två mål och ett assist och Michal Svrcek hade tre assists.

Resultaten i sista omgången innebär att Brynäs slutar på första plats och Luleå på åttonde plats. Båda lagen är därmed klara för slutspel.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Brynäs IF har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Luleå HF vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Brynäs–Luleå 5–3 (3–0, 1–1, 1–2)

U20 nationell norra, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (13.08) Theo Östberg (Hugo Östberg, Carl-Wilhelm Brismo), 2–0 (14.40) Gustav Hillström (Michal Svrcek, Leo Sundqvist), 3–0 (17.52) Gustav Hillström (Michal Svrcek, Carl-Wilhelm Brismo).

Andra perioden: 4–0 (28.33) Leo Sundqvist (Gustav Hillström, Michal Svrcek), 4–1 (34.25) Anton Nilsson (Neo Hirsch, Wille Höglund).

Tredje perioden: 4–2 (43.10) Casper Kjölmoen, 4–3 (58.37) Casper Juustovaara Karlsson (Måns Josbrant, Casper Kjölmoen), 5–3 (59.02) Theo Östberg (Hugo Östberg, Cedrik Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 3-0-2

Luleå: 0-1-4