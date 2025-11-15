Forshaga vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Piteå

Forshaga vann med 5–3 mot Piteå

Forshagas sjunde seger på de senaste nio matcherna

Forshagas Johannes Frisk tvåmålsskytt

Det blev seger för Forshaga hemma mot Piteå i hockeyettan norra. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Forshaga drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 5–3 (2–3, 1–0, 2–0).

– Skön seger. Möter ett skickligt Piteå idag som sårar oss lite defensivt. Offensivt ser vi bra ut. Kul att göra fem mål inför hemmapubliken. På det imorgon igen, tyckte Forshagas huvudtränare Mikael Wikstrand, efter matchen.

Segern var Forshagas sjunde på de senaste nio matcherna.

Isac Hamberg matchvinnare för Forshaga

Piteå var starkast i första perioden. Laget vann perioden med 3–2.

Efter 9.39 i andra perioden slog Johannes Frisk till återigen framspelad av Adam Byström Johansson och Victor Stark och kvitterade för Forshaga. I tredje perioden gjorde Forshaga 4–3 efter 8.35 genom Isac Hamberg framspelad av Lukas Enqvist och Anton Wiklund. Och med bara 8 sekunder kvar satte Jacob Ringman avgörande 5–3 på pass av Anton Wiklund.

Piteås Oscar Nilsson stod för tre poäng, varav två mål.

Söndag 16 november möter Forshaga Bodens HF hemma 15.00 och Piteå möter Lindlöven borta 14.00.

Forshaga–Piteå 5–3 (2–3, 1–0, 2–0)

Hockeyettan norra, Ängevi Ishall

Första perioden: 1–0 (1.27) Karl Andersson (Wille Johansson), 1–1 (11.05) Oscar Bramberg (Oscar Nilsson, Wilmer Lindfors), 2–1 (12.15) Johannes Frisk (Isac Hamberg, Wille Johansson), 2–2 (14.21) Oscar Nilsson (Felix Färhammar, Oscar Bramberg), 2–3 (15.06) Oscar Nilsson (Isak Holmström, Melker Efverström).

Andra perioden: 3–3 (29.39) Johannes Frisk (Adam Byström Johansson, Victor Stark).

Tredje perioden: 4–3 (48.35) Isac Hamberg (Lukas Enqvist, Anton Wiklund), 5–3 (59.52) Jacob Ringman (Anton Wiklund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Forshaga: 3-0-2

Piteå: 1-1-3

Nästa match:

Forshaga: Bodens HF, hemma, 16 november

Piteå: Lindlövens IF, borta, 16 november