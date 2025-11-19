Forshaga tog ny seger mot favoritmotståndet

Forshaga vann med 4–0 mot Surahammar

Hugo Hell matchvinnare för Forshaga

Andra raka förlusten för Surahammar

Forshaga fortsätter att ha det lätt mot Surahammar i hockeyettan norra. På onsdagen vann Forshaga på nytt – den här gången med 4–0 (2–0, 1–0, 1–0) borta i XLNT AKUSTIK Arena. Det var Forshagas femte raka seger mot Surahammar.

Forshagas huvudtränare Mikael Wikstrand om matchen:

– Vi åkte till Surahammar för att ta tre poäng, vilket vi gjorde. Första perioden var riktigt bra från vår sida. Andra perioden tycker jag vi faktiskt är rätt dåliga fast vi vinner skotten med 18–4 i den perioden. Tappar puckar, tar inte åkningar och förlorar för mycket direkt. Sista perioden stänger vi ner fullständigt. Skönt att vinna. Välförtjänt!

Forshaga höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.

Norrtälje nästa för Forshaga

Efter åtta minuters spel gjorde Forshaga 0–1.

Laget ökade också ledningen till 0–2 efter 13.09 när Adam Byström Johansson slog till framspelad av Christoffer Rasch. Efter 1.15 i andra perioden slog Gustav Ling till framspelad av Christoffer Rasch och gjorde 0–3. Alfred Bergman också 0–4 efter 19.02 i tredje perioden.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Surahammar på nionde plats och Forshaga på femte plats. Ett fint lyft i tabellen för Surahammar som så sent som den 28 oktober låg på 13:e plats.

I nästa omgång har Surahammar Piteå hemma i XLNT AKUSTIK Arena, lördag 29 november 16.00. Forshaga spelar hemma mot Norrtälje söndag 23 november 16.00.

Surahammar–Forshaga 0–4 (0–2, 0–1, 0–1)

Hockeyettan norra, XLNT AKUSTIK Arena

Första perioden: 0–1 (8.38) Hugo Hell (Karl Andersson, Anton Wiklund), 0–2 (13.09) Adam Byström Johansson (Christoffer Rasch).

Andra perioden: 0–3 (21.15) Gustav Ling (Christoffer Rasch).

Tredje perioden: 0–4 (59.02) Alfred Bergman.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Surahammar: 3-0-2

Forshaga: 3-1-1

Nästa match:

Surahammar: Piteå HC, hemma, 29 november

Forshaga: Norrtälje IK, hemma, 23 november