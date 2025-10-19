Forshaga tog ännu en seger – 5–0 mot Väsby IK HK

Forshaga vann med 5–0 mot Väsby IK HK

Forshagas femte seger på de senaste sex matcherna

Johannes Frisk med två mål för Forshaga

Forshaga fortsätter starkt i hockeyettan norra. När laget mötte Väsby IK HK hemma i Ängevi Ishall på söndagen kom ännu en seger. Laget vann med 5–0 (3–0, 1–0, 1–0). I och med detta har Forshaga fem segrar i rad.

– Skönt att fortsätta vinna. Tycker vi gör en okej första period, men får ett bra resultat med oss in i paus. Sista 40 tycker jag vi är stabila och bra. Båda målvakterna spelar riktigt bra, Foppa grym idag igen. Vi krigar på, tyckte Forshagas huvudtränare Mikael Wikstrand, efter matchen.

Victor Stark bakom Forshagas seger

Forshaga stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 4.35 i mitten av perioden. Efter 14.05 i andra perioden nätade Johannes Frisk på pass av Christoffer Rasch och Isac Hamberg och gjorde 4–0. Till slut kom också 5–0 genom Johannes Frisk assisterad av Anton Wiklund och Victor Stark efter 5.09 i tredje perioden.

Christoffer Rasch och Victor Stark gjorde ett mål och två assist var för Forshaga.

Det här betyder att Väsby IK HK ligger på 14:e plats i tabellen och Forshaga är på andra plats.

Forshaga tar sig an Sundsvall i nästa match borta söndag 26 oktober 16.00. Väsby IK HK möter Piteå hemma lördag 25 oktober 16.00.

Forshaga–Väsby IK HK 5–0 (3–0, 1–0, 1–0)

Hockeyettan norra, Ängevi Ishall

Första perioden: 1–0 (9.59) Victor Stark (Adam Byström Johansson, Christoffer Rasch), 2–0 (13.24) Adam Byström Johansson (Victor Stark, Pelle Hedlund), 3–0 (14.34) Christoffer Rasch (Johannes Frisk, Gustav Ling).

Andra perioden: 4–0 (34.05) Johannes Frisk (Christoffer Rasch, Isac Hamberg).

Tredje perioden: 5–0 (45.09) Johannes Frisk (Anton Wiklund, Victor Stark).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Forshaga: 5-0-0

Väsby IK HK: 2-0-3

Nästa match:

Forshaga: IF Sundsvall Hockey, borta, 26 oktober

Väsby IK HK: Piteå HC, hemma, 25 oktober