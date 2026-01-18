Forsgren och Pettet bakom Djurgårdens avgörande mot SDE

Djurgården-seger med 3–2 mot SDE

Djurgårdens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Brette Pettet matchvinnare för Djurgården

Djurgården vann hemma mot SDE i SDHL med 3–2. Matchen var helt jämn efter två perioder, men avgjordes när Emma Forsgren gjorde 2–1 och Brette Pettet drygt två minuter senare gjorde 3–1 i sista perioden.

Segern var Djurgårdens fjärde på de senaste fem matcherna.

Djurgården–SDE – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

Kayleigh Hamers gjorde 1–0 till SDE 4.42 in i andra perioden. Efter 7.11 i andra perioden slog Isabelle Leijonhielm till och kvitterade för Djurgården.

Djurgården startade också tredje perioden vassast. Laget gick upp till en 3–1-ledning genom mål av Emma Forsgren och Brette Pettet. SDE gjorde 2–3 genom Gabrielle David efter 14.15 men kom aldrig närmare.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Djurgården på sjunde plats och SDE på fjärde plats.

I nästa match möter Djurgården Modo Hockey hemma på torsdag 22 januari 19.00. SDE möter Brynäs onsdag 21 januari 19.00 hemma.

Djurgården–SDE 3–2 (0–0, 1–1, 2–1)

SDHL, Hovet

Andra perioden: 0–1 (24.42) Kayleigh Hamers, 1–1 (27.11) Isabelle Leijonhielm.

Tredje perioden: 2–1 (41.57) Emma Forsgren, 3–1 (43.56) Brette Pettet, 3–2 (54.15) Gabrielle David.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 4-1-0

SDE: 3-0-2

Nästa match:

Djurgården: Modo Hockey, hemma, 22 januari 19.00

SDE: Brynäs IF, hemma, 21 januari 19.00