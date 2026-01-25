Formstarkt SK Iron Hockey vann mot Norrtälje IK U18

SK Iron Hockey segrade – 6–4 mot Norrtälje IK U18

SK Iron Hockeys sjätte seger på de senaste sex matcherna

SK Iron Hockeys Johannes Lundström tvåmålsskytt

Det går fortsatt bra för SK Iron Hockey i U18 division 1 östra B fortsättningsserie. På söndagen mötte laget Norrtälje IK U18 på bortaplan i Roslagens Sparbank Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit sex matcher i rad och är fortfarande obesegrat i år. Segerresultatet mot Norrtälje IK U18 blev 6–4 (4–0, 1–2, 1–2).

Albin Jansson gjorde matchvinnande målet

SK Iron Hockey stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–4 på bara 5.01 i mitten av perioden.

Efter 0.53 i andra perioden ökade SK Iron Hockey på till 0–5 genom Albin Jansson.

Norrtälje IK U18 reducerade dock till både 1–5 och 2–5 genom Max Öbrink och Victor Olsson i andra perioden.

SK Iron Hockey ökade ledningen till 2–6 genom Anton Nilsson efter 3.55 i tredje perioden.

August Alebark och Joshua Griffin reducerade förvisso men närmare än 4–6 kom inte Norrtälje IK U18. SK Iron Hockey tog därmed en stabil seger.

SK Iron Hockeys Elton Gälman hade tre assists. August Alebark stod för tre poäng, varav ett mål för Norrtälje IK U18.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har SK Iron Hockey vunnit.

Norrtälje IK U18 tar sig an Mälarö Hockey U18 i nästa match borta torsdag 29 januari 19.30. SK Iron Hockey möter samma dag 19.45 Trångsunds IF U18 hemma.

Norrtälje IK U18–SK Iron Hockey 4–6 (0–4, 2–1, 2–1)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Roslagens Sparbank Arena

Första perioden: 0–1 (10.01) Anton Hedberg (Elton Gälman, Albin Jansson), 0–2 (11.19) Johannes Lundström (Elton Gälman, Sigge Hedblom), 0–3 (14.12) Hugo Rundblad (Ludwig Våhlin, Alex Eriksson), 0–4 (15.02) Johannes Lundström (Oscar Danborg).

Andra perioden: 0–5 (20.53) Albin Jansson (Sigge Hedblom, Elton Gälman), 1–5 (22.42) Max Öbrink (Oliwer Ivarsson, August Alebark), 2–5 (33.34) Victor Olsson (August Alebark).

Tredje perioden: 2–6 (43.55) Anton Nilsson (Edvin Reutersköld), 3–6 (49.23) August Alebark (Victor Olsson, Max Öbrink), 4–6 (50.31) Joshua Griffin (Casper Sjölund).

Nästa match:

Norrtälje IK U18: Mälarö Hockeyförening, borta, 29 januari 19.30

SK Iron Hockey: Trångsunds IF, hemma, 29 januari 19.45