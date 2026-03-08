Buffalo upp i topp efter seger mot Nashville

Buffalo-seger med 3–2 mot Nashville

Buffalo är nu leder nu Atlantic division efter seger, 3–2 (0–0, 2–1, 1–1), hemma mot Nashville. Buffalo leder divisionen två poäng före Tampa Bay. Tampa Bay har dock tre matcher mindre spelade. Nashville ligger på femte plats i Central division.

Därmed har Buffalo vunnit sex matcher i rad i NHL.

Buffalo–Nashville – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Efter 1.17 i andra perioden gjorde Nashville 0–1 genom Zachary L’heureux.

Jason Zucker och Tage Thompson låg sen bakom vändningen till 2–1 för Buffalo.

16 sekunder in i tredje perioden fick Josh Doan utdelning framspelad av Josh Norris och Noah Östlund och ökade ledningen. 16.08 in i perioden nätade Nashvilles Matthew Wood på pass av Roman Josi och Steven Stamkos och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Nashville.

Lagens första möte för säsongen vann Buffalo med 5–3.

I nästa match möter Buffalo Tampa Bay hemma på söndag 8 mars 23.00. Nashville möter Seattle onsdag 11 mars 03.00 borta.

Buffalo–Nashville 3–2 (0–0, 2–1, 1–1)

NHL, KeyBank Center

Andra perioden: 0–1 (21.17) Zachary L’heureux (Jonathan Marchessault, Ryan O’Reilly), 1–1 (32.39) Tage Thompson (Alex Tuch), 2–1 (34.17) Jason Zucker (Jack Quinn, Rasmus Dahlin).

Tredje perioden: 3–1 (40.16) Josh Doan (Josh Norris, Noah Östlund), 3–2 (56.08) Matthew Wood (Roman Josi, Steven Stamkos).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Buffalo: 5-0-0

Nashville: 1-1-3

Nästa match:

Buffalo: Tampa Bay Lightning, hemma, 8 mars 23.00

Nashville: Seattle Kraken, borta, 11 mars 03.00