Formstarka Wings HC Arlanda vann mot Haninge Anchors

Wings HC Arlanda segrade – 6–3 mot Haninge Anchors

Wings HC Arlandas femte seger på de senaste sex matcherna

Filip Nyberg matchvinnare för Wings HC Arlanda

Det fortsätter gå bra för formstarka Wings HC Arlanda i U20 allettan östra. På lördagen mötte laget Haninge Anchors på hemmaplan i Pinbackshallen och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fem matcher i rad. Segerresultatet mot Haninge Anchors blev 6–3 (0–1, 4–2, 2–0).

Enköping nästa för Wings HC Arlanda

Haninge Anchors tog ledningen efter nio minuter genom Hugo Palmert med assist av Max Eriksson.

I andra perioden var det i stället Wings HC Arlanda som hade övertaget. Laget vann perioden med 4–2 och ställningen efter två perioder var 4–3.

7.42 in i tredje perioden satte Odin Johnsson Berger pucken på pass av Alexander Ahlström och Eliott Zetterberg och ökade ledningen. Efter 14.19 nätade Filip Nyberg återigen och ökade ledningen för Wings HC Arlanda. 6–3-målet blev matchens sista.

Filip Nyberg gjorde två mål för Wings HC Arlanda och spelade dessutom fram till ett mål.

Wings HC Arlanda ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Haninge Anchors är på åttonde plats. Noteras kan att Wings HC Arlanda sedan den 4 januari har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Wings Arlanda med 4–3.

På måndag 26 januari 19.40 spelar Wings HC Arlanda borta mot Enköping och Haninge Anchors borta mot Tumba.

Wings HC Arlanda–Haninge Anchors 6–3 (0–1, 4–2, 2–0)

U20 allettan östra, Pinbackshallen

Första perioden: 0–1 (9.08) Hugo Palmert (Max Eriksson).

Andra perioden: 0–2 (21.25) Hugo Palmert (Elias Sköldqvist, Gustav Michelsson Kindbom), 1–2 (24.51) Emil Sahlman (Filip Nyberg, Phelix Lindahl), 2–2 (27.25) Emil Sahlman, 2–3 (36.03) Melwin Kollberg (Lukas Terehhov, Elliot Corey Mårtensson), 3–3 (38.45) Kevin Ponechal (Vilmer Asp, Odin Johnsson Berger), 4–3 (39.16) Filip Nyberg.

Tredje perioden: 5–3 (47.42) Odin Johnsson Berger (Alexander Ahlström, Eliott Zetterberg), 6–3 (54.19) Filip Nyberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Wings HC Arlanda: 5-0-0

Haninge Anchors: 2-1-2

Nästa match:

Wings HC Arlanda: Enköpings SK HK, borta, 26 januari 19.40

Haninge Anchors: IFK Tumba IK, borta, 26 januari 19.40