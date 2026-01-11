Formstarka Visby/Roma tog ny seger mot Järfälla

Visby/Roma-seger med 6–3 mot Järfälla

Visby/Romas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Visby/Romas Andreas Thelander tvåmålsskytt

Visby/Roma är svårstoppade för tillfället. När laget mötte Järfälla borta i Järfälla Ishall på söndagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 3–6 (1–2, 1–2, 1–2) innebär att Visby/Roma nu har fyra segrar i följd i hockeyettan södra.

Formen på bortaplan håller därmed i sig för Visby/Roma, som nu har fem raka segrar.

Elias Lindström bakom Visby/Romas avgörande

Järfälla tog ledningen i början av första perioden genom Hugo Frylén.

Alexander Bjurström och Andreas Thelander låg sen bakom vändningen till 1–2 för Visby/Roma.

Järfälla kvitterade till 2–2 genom Christian Holmblad i början av andra perioden i andra perioden.

Visby/Roma gjorde dock två snabba mål och gick från 2–2 till 2–4, målen av Daniel Gunnarsson och Elias Lindström.

Daniel Andersson reducerade för Järfälla efter 3.09 in i tredje perioden efter pass från Hugo Frylén och Gustav Eurenius. Mer än så blev det dock inte för Järfälla. 14.00 in i tredje perioden satte Andreas Thelander pucken återigen framspelad av Hugo Ollila och Max Wahlgren och ökade ledningen. Lucas Jidenius stod för målet när laget punkterade matchen med ett 3–6-mål med tolv sekunder kvar att spela med assist av Max Wahlgren. Det fastställde slutresultatet till 3–6.

Visby/Romas Max Wahlgren hade tre assists.

Säsongens första möte lagen emellan vann Visby/Roma med 15–1.

I nästa match möter Järfälla Vita Hästen borta på onsdag 14 januari 19.00. Visby/Roma möter Tingsryd lördag 17 januari 16.00 hemma.

Järfälla–Visby/Roma 3–6 (1–2, 1–2, 1–2)

Hockeyettan södra, Järfälla Ishall

Första perioden: 1–0 (3.05) Hugo Frylén (Daniel Andersson, Christian Holmblad), 1–1 (5.08) Andreas Thelander (Daniel Gunnarsson, Max Wahlgren), 1–2 (19.57) Alexander Bjurström (Olle Andersson, Daniel Carlqvist).

Andra perioden: 2–2 (24.08) Christian Holmblad (Kalle Broed, William Berglind), 2–3 (29.27) Daniel Gunnarsson (Wille Bärehag, Alexander Bjurström), 2–4 (32.19) Elias Lindström (Olle Andersson, Anton Svensson).

Tredje perioden: 3–4 (43.09) Daniel Andersson (Hugo Frylén, Gustav Eurenius), 3–5 (54.00) Andreas Thelander (Hugo Ollila, Max Wahlgren), 3–6 (59.48) Lucas Jidenius (Max Wahlgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järfälla: 1-0-4

Visby/Roma: 4-0-1

Nästa match:

Järfälla: HC Vita Hästen, borta, 14 januari 19.00

Visby/Roma: Tingsryds AIF, hemma, 17 januari 16.00