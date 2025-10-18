Formstarka Vännäs HC U18 vann mot Ånge U18

Vännäs HC U18 vann med 4–0 mot Ånge U18

Vännäs HC U18:s sjätte seger på de senaste sex matcherna

Gabriel Johansson matchvinnare för Vännäs HC U18

0–4 (0–2, 0–1, 0–1) blev resultatet när Ånge U18 och Vännäs HC U18 möttes i Kastbergshallen på lördagen. I och med detta har Vännäs HC U18 hela sex raka segrar i U18 division 1 norra B herr.

Ånge U18–Vännäs HC U18 – mål för mål

Vännäs HC U18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Efter 13.05 i andra perioden slog Lucas Noren till på pass av Melvin Jonsson och gjorde 0–3. Vännäs HC U18 gjorde också 0–4 genom Hugo Engman på pass av Filip Nygren och Leon Torneus efter 19 sekunder i tredje perioden.

Lagen möts på nytt i Vännäs Ishall den 29 november.

Ånge U18 tar sig an Umeå Hockeyklubb U18 i nästa match hemma söndag 19 oktober 11.00. Vännäs HC U18 möter samma dag 13.00 Njurunda U18 borta.

Ånge U18–Vännäs HC U18 0–4 (0–2, 0–1, 0–1)

U18 division 1 norra B herr, Kastbergshallen

Första perioden: 0–1 (9.38) Gabriel Johansson (Leon Torneus), 0–2 (19.01) Olle Åström (Emil Holmgren).

Andra perioden: 0–3 (33.05) Lucas Noren (Melvin Jonsson).

Tredje perioden: 0–4 (40.19) Hugo Engman (Filip Nygren, Leon Torneus).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ånge U18: 1-0-4

Vännäs HC U18: 5-0-0

Nästa match:

Ånge U18: Umeå Hockey Klubb, hemma, 19 oktober

Vännäs HC U18: Njurunda SK, borta, 19 oktober