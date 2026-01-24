Formstarka Utah Mammoth vann mot Nashville

Utah Mammoth-seger med 5–2 mot Nashville

Utah Mammoths åttonde seger på de senaste nio matcherna

Kailer Yamamoto matchvinnare för Utah Mammoth

Det går fortsatt bra för Utah Mammoth i NHL. På lördagen mötte laget Nashville på bortaplan i Bridgestone Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fem matcher i rad. Segerresultatet mot Nashville blev 5–2 (0–1, 3–1, 2–0).

Tampa Bay nästa för Utah Mammoth

Nashville började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 3.43 slog Steven Stamkos till assisterad av Roman Josi.

Utah Mammoth gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 1–0 till ledning med 1–3 inom bara 5.10.

Nashville reducerade dock till 2–3 genom Jonathan Marchessault med 3.21 kvar att spela av perioden.

11.02 in i tredje perioden satte Barrett Hayton pucken framspelad av Dylan Guenther och Michail Sergatjov och ökade ledningen. Laget punkterade matchen med ett 2–5-mål med 1.32 kvar att spela genom John-Jason Peterka.

Utah Mammoths Michail Sergatjov hade tre assists.

Resultatet innebär att Nashville ligger kvar på femte plats i Central division och Utah Mammoth på fjärde plats i Central division.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Onsdag 28 januari 01.00 spelar Nashville borta mot Boston. Utah Mammoth möter Tampa Bay borta i Benchmark International Arena tisdag 27 januari 01.00.

Nashville–Utah Mammoth 2–5 (1–0, 1–3, 0–2)

NHL, Bridgestone Arena

Första perioden: 1–0 (3.43) Steven Stamkos (Roman Josi).

Andra perioden: 1–1 (23.00) Clayton Keller (Michail Sergatjov, Sean Durzi), 1–2 (25.13) Michael Carcone (Kailer Yamamoto), 1–3 (28.10) Kailer Yamamoto (Michail Sergatjov, Sean Durzi), 2–3 (36.39) Jonathan Marchessault (Brady Skjei).

Tredje perioden: 2–4 (51.02) Barrett Hayton (Dylan Guenther, Michail Sergatjov), 2–5 (58.28) John-Jason Peterka.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nashville: 2-0-3

Utah Mammoth: 5-0-0

Nästa match:

Nashville: Boston Bruins, borta, 28 januari 01.00

Utah Mammoth: Tampa Bay Lightning, borta, 27 januari 01.00