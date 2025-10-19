Formstarka Tierps HK U18 vann mot Mälarö Hockey U18

Tierps HK U18 vann med 6–2 mot Mälarö Hockey U18

Elmer Parling avgjorde för Tierps HK U18

Fjärde raka segern för Tierps HK U18

Tierps HK U18 är svårstoppat för tillfället. När laget mötte Mälarö Hockey U18 hemma i Vegahallen på söndagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 6–2 (1–1, 3–1, 2–0) innebär att Tierps HK U18 nu har fyra segrar i följd i U18 Div 1 östra A herr och är fortfarande obesegrat i år.

Järfälla HC nästa för Tierps HK U18

Första perioden var jämn. Tierps HK U18 inledde bäst och tog ledningen genom Nils Rudholm efter 4.13, men Mälarö Hockey U18 kvitterade genom Ossian Brunell bara två minuter senare. Tierps HK U18 stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 1–1 till 4–1.

Mälarö Hockey U18 reducerade dock till 4–2 genom Oliver Fejér med 1.54 kvar att spela av perioden. Tierps HK U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–2. Målen i sista perioden gjordes av Ivar Jonsson och Hugo Vindeland.

Tierps HK U18 har nu tolv poäng efter fyra spelade matcher medan Mälarö Hockey U18 har två poäng efter tre matcher.

Lagen spelar mot varandra igen den 30 november i Allhallen.

I nästa omgång har Tierps HK U18 Järfälla HC borta i Järfälla Ishall, lördag 25 oktober 16.30. Mälarö Hockey U18 spelar borta mot IFK Österåker Hockey onsdag 22 oktober 20.00.

Tierps HK U18–Mälarö Hockey U18 6–2 (1–1, 3–1, 2–0)

U18 Div 1 östra A herr, Vegahallen

Första perioden: 1–0 (4.13) Nils Rudholm (Eddie Käll), 1–1 (6.30) Ossian Brunell.

Andra perioden: 2–1 (23.25) Troy Södergren (Elmer Parling), 3–1 (27.09) Elmer Parling (Albin Lindegren, Elias Karlsson), 4–1 (34.42) Elias Karlsson, 4–2 (38.06) Oliver Fejér (Alexander Gredin, Samuel Blidberg).

Tredje perioden: 5–2 (45.01) Ivar Jonsson (Kevin Larsson, Joel Uebersax), 6–2 (53.26) Hugo Vindeland (Oliver Hansson, Kevin Grundin).

Nästa match:

Tierps HK U18: Järfälla HC, borta, 25 oktober

Mälarö Hockey U18: IFK Österåker Hockey, borta, 22 oktober