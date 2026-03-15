Formstarka NY Rangers vann mot Minnesota

NY Rangers vann med 4–2 mot Minnesota

NY Rangers femte seger på de senaste sex matcherna

Jaroslav Chmelar matchvinnare för NY Rangers

Det fortsätter gå bra för formstarka NY Rangers i NHL. På lördagen mötte laget Minnesota borta i Grand Casino Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fyra matcher i rad. Segerresultatet mot Minnesota blev 4–2 (2–0, 2–1, 0–1).

Minnesota–NY Rangers – mål för mål

Noah Laba gjorde 1–0 till NY Rangers efter bara 2.41 på pass av Gabriel Perreault och Vladislav Gavrikov. 0–2 kom efter 15.00 när Vladislav Gavrikov hittade rätt efter förarbete av Tye Kartye och Adam Fox.

Minnesota reducerade dock till 1–2 genom Matt Boldy tidigt i andra perioden av perioden.

NY Rangers gjorde dock två snabba mål och gick från 1–2 till 1–4, målen av Jaroslav Chmelar och Vincent Trocheck. Det rycket avgjorde matchen.

7.19 in i tredje perioden slog Danila Jurov till på pass av Vladimir Tarasenko och Yakov Trenin och reducerade. Men mer än så orkade Minnesota inte med.

NY Rangers Vladislav Gavrikov stod för tre poäng, varav ett mål.

Det här betyder att Minnesota ligger kvar på tredje plats i Central division och NY Rangers sist, på åttonde plats.

När lagen senast möttes vann Minnesota med 3–1.

Måndag 16 mars 00.30 spelar Minnesota hemma mot Toronto.

Minnesota–NY Rangers 2–4 (0–2, 1–2, 1–0)

NHL, Grand Casino Arena

Första perioden: 0–1 (2.41) Noah Laba (Gabriel Perreault, Vladislav Gavrikov), 0–2 (15.00) Vladislav Gavrikov (Tye Kartye, Adam Fox).

Andra perioden: 1–2 (20.35) Matt Boldy (Quinn Hughes, Filip Gustavsson), 1–3 (28.41) Jaroslav Chmelar (Taylor Raddysh, Urho Vaakanainen), 1–4 (29.03) Vincent Trocheck (Vladislav Gavrikov, Adam Fox).

Tredje perioden: 2–4 (47.19) Danila Jurov (Vladimir Tarasenko, Yakov Trenin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Minnesota: 2-2-1

NY Rangers: 4-0-1

Nästa match:

Minnesota: Toronto Maple Leafs, hemma, 16 mars 00.30