Formstarka Mörrums GoIS J18 vann mot Limhamn

Mörrums GoIS J18 vann med 5–2 mot Limhamn

Milton Engdahl avgjorde för Mörrums GoIS J18

Fjärde raka segern för Mörrums GoIS J18

Mörrums GoIS J18 är svårslaget i U18 division 1 syd C herr. Mot Limhamn borta i Limhamns Ishall på torsdagen blev det seger igen. Laget vann med 5–2 (3–0, 0–2, 2–0) och har nu fyra segrar i rad.

– Vi kommer ut bra i första perioden med bra fart och rörelse. I andra perioden är det precis tvärtom med säsongens sämsta period. I tredje studsar vi tillbaka något och kan till slut vinna rättvist, kommenterade Mörrums GoIS J18:s tränare Fredrik Ekeflod efter matchen.

KRIF Hockey J18 nästa för Mörrums GoIS J18

Mörrums GoIS J18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3. Limhamn reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom Elmer Möller och Felix Bergman i andra perioden. I tredje perioden gjorde Mörrums GoIS J18 2–4 efter 2.18 genom Tristan Isenhelm framspelad av Oskar Olofsson. Och med bara 2.26 kvar satte Julius Doverlind 2–5 på pass av Oskar Olofsson.

Limhamn har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter fyra spelade matcher. Mörrums GoIS J18 har tolv poäng.

Den 27 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Jössarinken.

Limhamn tar sig an Kristianstad i nästa match borta söndag 26 oktober 14.00. Mörrums GoIS J18 möter samma dag 12.00 KRIF Hockey J18 hemma.

Limhamn–Mörrums GoIS J18 2–5 (0–3, 2–0, 0–2)

U18 division 1 syd C herr, Limhamns Ishall

Första perioden: 0–1 (6.58) Caesar Glifberg (Leon Condrup), 0–2 (12.19) Lucas Johansson Blomgren (Oliver Kjellin, Benjamin Bengtsson), 0–3 (18.34) Milton Engdahl (Tage Almqvist, Tristan Isenhelm).

Andra perioden: 1–3 (21.04) Elmer Möller (Hampus Rosén), 2–3 (35.19) Felix Bergman (Olof Marthinsson).

Tredje perioden: 2–4 (42.18) Tristan Isenhelm (Oskar Olofsson), 2–5 (57.34) Julius Doverlind (Oskar Olofsson).

Nästa match:

Limhamn: Kristianstads IK, borta, 26 oktober

Mörrums GoIS J18: KRIF Hockey, hemma, 26 oktober