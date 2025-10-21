Formstarka Mölndal vann mot Lerum

Mölndal segrade – 7–2 mot Lerum

Mölndals åttonde seger på de senaste nio matcherna

Olof Edling gjorde två mål för Mölndal

Segertåget fortsätter för Mölndal. Mot Lerum borta i Vättlehallen på tisdagen blev det seger igen. Laget vann med 7–2 (4–0, 2–1, 1–1) och har nu fyra segrar i rad i U20 division 1 A syd herr.

Wilton Hägglund bakom Mölndals seger

Mölndal stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–4. Lerum reducerade dock till 1–4 genom Kasper Malmqvist tidigt i andra perioden och gav visst liv till matchen igen av perioden.

Mölndal gjorde dock två mål och gick från 1–4 till 1–6, målen av Hampus Pedersen och Olof Edling. Lerum gjorde 2–6 genom Jacob Svanborg tidigt i tredje perioden av matchen.

Mölndal kunde dock avgöra till 2–7 efter 4.07 i tredje perioden genom William Wätteräng.

Olof Edling gjorde två mål för Mölndal och spelade fram till tre mål och Hampus Pedersen stod för tre poäng, varav ett mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann IF Mölndal Hockey med 5–3.

Lerum tar sig an Härryda i nästa match borta lördag 25 oktober 16.30. Mölndal möter samma dag 15.30 Järnbrotts HK borta.

Lerum–Mölndal 2–7 (0–4, 1–2, 1–1)

U20 division 1 A syd herr, Vättlehallen

Första perioden: 0–1 (8.02) Anton Moberg (Jack Arvidsson, Olof Edling), 0–2 (12.10) Olof Edling (Benjamin Eriksson, Hampus Pedersen), 0–3 (12.42) Wilton Hägglund (Hugo Berg, Sigge Odeen), 0–4 (19.05) Ville Sandgren (Emanuel Rosello, Olof Edling).

Andra perioden: 1–4 (23.56) Kasper Malmqvist (Måns Petersson, Wilhelm Berthelsen), 1–5 (26.57) Hampus Pedersen (Olof Edling, Kevin Büller), 1–6 (36.14) Olof Edling (Hampus Pedersen, Emanuel Rosello).

Tredje perioden: 2–6 (43.40) Jacob Svanborg (Felix Harström), 2–7 (44.07) William Wätteräng (Oscar Bjällmark).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lerum: 3-0-2

Mölndal: 4-0-1

Nästa match:

Lerum: Härryda HC, borta, 25 oktober

Mölndal: Järnbrotts HK, borta, 25 oktober