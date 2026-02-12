Formstarka Lidingö Vikings HC vann mot Vallentuna

Lidingö Vikings HC-seger med 4–3 mot Vallentuna

Lidingö Vikings HC:s nionde seger på de senaste tio matcherna

William Otterud matchvinnare för Lidingö Vikings HC

Lidingö Vikings HC visar fin form i U18 allettan östra fortsättningsserie. På torsdagen mötte laget Vallentuna på hemmaplan i Exakt Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit sju matcher i rad. Segerresultatet mot Vallentuna blev 4–3 (2–1, 2–1, 0–1).

Nyköping nästa för Lidingö Vikings HC

Lidingö Vikings HC startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Aleksis Frelihs och Arthur Birg innan Vallentuna svarade och gjorde 2–1 genom Isac Mattsson.

Vallentuna kvitterade också till 2–2 genom Charlie Bergqvist i början av andra perioden i andra perioden.

Lidingö Vikings HC gjorde dock två mål och gick från 2–2 till 4–2, målen av Elias Omberg och William Otterud och punkterade matchen.

14.29 in i tredje perioden satte Lucas Hamberg pucken på pass av Elton Cegrell och Alvar Nyström och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Vallentuna.

Det här betyder att Lidingö Vikings HC är kvar på andra plats och Vallentuna stannar på sjätte plats, i serien.

Lagens första möte för säsongen vann Lidingö med 6–4.

Söndag 15 februari spelar Lidingö Vikings HC borta mot Nyköping 15.40 och Vallentuna mot Järna hemma 17.40 i Vallentuna Ishall.

Lidingö Vikings HC–Vallentuna 4–3 (2–1, 2–1, 0–1)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Exakt Arena

Första perioden: 1–0 (2.13) Aleksis Frelihs (Ludwig Augustinson), 2–0 (4.36) Arthur Birg (Carl Mogerud), 2–1 (11.13) Isac Mattsson (Alvar Nyström).

Andra perioden: 2–2 (20.49) Charlie Bergqvist (Albin Grannas, Rune Af Sandberg), 3–2 (29.11) Elias Omberg (Jan Bajnar, Aleksis Frelihs), 4–2 (39.09) William Otterud (Benjamin Herrmann, Jan Bajnar).

Tredje perioden: 4–3 (54.29) Lucas Hamberg (Elton Cegrell, Alvar Nyström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lidingö Vikings HC: 5-0-0

Vallentuna: 2-0-3

Nästa match:

Lidingö Vikings HC: Nyköpings SK, borta, 15 februari 15.40

Vallentuna: Järna SK, hemma, 15 februari 17.40